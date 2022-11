"KADA JE KANCER 3. PUT NAPAO NJEGOV MOZAK..." Kristina Radenković je rano OSTALA BEZ OCA, a sada objavila poruku koja kida srca

Voditeljka Kristina Radenković izveštava o Svetskom prvenstvu u Kataru, a sada je istakla da ljubav prema sportu datira iz detinjstva, za šta je zaslužan njen otac Boban.

Naime, Kristina je kao mlada ostala bez oca, te je sada podelila fotgrafiju na Instagramu i prisetila se njegove borbe sa opakom bolešću. Ona je otkrila i da se njen otac bavio fudbalom i nikada nije odustajao od igre.

- Odrasla sam na fudbalskim terenima i to mi se nikad nije činilo kao mesto za jednu devojčicu, ali tata je sestru i mene uporno vodio sa sobom. Ko je poznavao Bobana, znao je da živi za arhitekturu i fudbal. Čak i kada je kancer po treći put nemilosrdno napao njegov mozak, rekreativno je igrao i stoički branio gol. Znam da si negde srećan što sam deo ovog velikog projekta! - napisala je Kristina na Instagramu.

Otac Kristine Radenković izgubio je bitku sa opakom bolešću pre 14 godina, a ona se od tog gubitka nikada nije sasvim oporavila.

- Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam razorena i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle četiri godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena - ispričala je jednom prilikom ona.

