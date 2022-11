"PRIJATELJ ME VRATIO KUĆI, INAČE BIH SPAVALA U KAFANI" Slađa Alegro otvorila dušu o PIJANSTVU, a onda se dotakla NASLEDNICE

Pevačica Slađa Alegro za novogodišnju noć biće u srpskoj prestonici, a ne krije da se raduje dočeku 2023. sa beogradskom publikom.

Kako kaže, crveni veš ne nosi, dovoljno je srećna i bez njega, a ovom prilikom je otkrila i kako vaspitava ćerku, te kako ona reaguje na muziku.

- Ja sam se trudila dok je bila u stomaku da puštam malo narodnu muziku, nešto što ja volim da slušam, mazila sam je, ali ona nije reagovala, nije se mrdala uopšte. Onda je došao tata sa Zabranjenim pušenjem i dete je reagovalo, znači mama, džabe se trudiš, ništa od toga. Mi generalno kod kuće slabo puštamo domaću muziku, uglavnom ide neki radio koji ja uglavnom slušam i vidim da joj se posebno dopadaju neke brze popo stvari koje su stare i po 50 i 60 godina. Danas mi je rekla: ''Možeš li da mi pustiš nešto da plešemo, ali bih volela nešto malo jače.'' Tako da, ne reaguje na narodnu muziku, ne zanima je ništa što je domaće, bar do sada nije pokazala da je to interesuje i ne trudimo se da joj nešto forsiramo, još uvek je vreme za dečije pesmice, nema potrebe da sluša bilo šta drugo, pa čak ni moje pesme.

- Ako previše razmišljaš unapred i stvaraš paranoju, ne mislim da i od toga nešto može da ispadne. Od njenog rođenja smo imali sve predispozicije da budemo dve diabole od roditelja zato što smo je dobili u kasnim godinama, zato što je stvarno bila muka da se sve to dogodi i onda od te prevelike ljubavi da negde nešto ne omaneš. Ja stvarno mislim da nigde nismo omanuli za sada nigde, bitno je da slušate sebe iznutra i da date ogromnu količinu ljubavi. Kažu ne razmite dete, razmazite ga, volite ga do iznemoglosti, ali do one tačke da ne postane bezobrazno, nevaspitano, to zaista ne bih volela. A za to buduće ludo vreme, mora se sama potruditi, kao što smo se mi trudili, ja na primer svoje roditelje nikada ništa nisam slagala, mislim da je najbitnije da se napravi poverenje i ta neka drugarska priča, ali da ima strahopoštovanja i da se zna ko je u kući otac i kako se razgovara i sa njim i sa majkom. Zato i kao žena morate voditi računa za koga se udajete, pa i sutra da niste zajedno, najvažnije je kako se taj muškarac ophodi prema svojoj majci, tako će sutra prema meni i svom detetu.

Kako kaže, ne izlazi često, ali da voli dobar provod, te je tako otkrila i da se nedavno napila.

- Bilo je baš skoro jedno pijanstvo. Imam jednog prijatelja koji je morao da me vrati kući i bio je dobar i hvala mu, jer da nije bilo njega ja bih verovatno spavala u toj istoj kafani. Ali mi je bila lepa noć, nisam puno popila, ali nisam jela. Nije bila rupa, ujutru sam samo pitala Zorana gde mi je haljina, ali mi je bilo prelepo veče. Otišli smo samo na jedno piće, pa ćemo kao do biskopa, ali nije bilo ništa od toga - priča ona i otkriva gde je za to vreme bio njen suprug Zoran:

- Muž je bio sa mnom, šta da mi kaže, bodri me, samo napred - rekla je Slađa kroz smeh.

