"HOĆEŠ DA TE NOKAUTIRAM? DA LI SI POLUDEO?!" Era Ojdanić zbog jednog pitanja POBESNEO, a evo zbog čega kaže da je NAJPOPULARNIJI

Pevač Era Ojdanić našao se na snimanju novogodišnjeg programa kod Dragane Mirković, pa progovorio o svemu.

Era je otkrio kakav doček Nove godine on pravi, pa priznao zbog čega je, kako kaže, najpopopularniji na estradi.

"Meni je svaka Nova godina poželjna. Pevao sam širom sveta, za vreme stare Jugoslavije, niko ne pravi doček kao Era. Ima da se pije, jede, žurka do ranih jutarnjih časova... Ja znam da sam najpoplarniji na estradi, ali hajde jedno po jedno. Ovu godinu iza nas pamtiću po mnogo posla, narod se poželeo narodnih veselja, a ja sam doktor, otpevao sam sve vašare. Gde god sam došao bilo je krcato, to znači da me narod poštuje i voli. Ja sam 55 godina pred kamerama sa svojim narodom. To su milioni kilometara i hilajde neprespavanih noći, nikad svoj narod nisam izneverio. Da li je bilo nekad da kažem da neću intervju? Nikad. Da nije kamera, ne bi bilo ni nas", rekao je Era.

Kada su pevača pitali o intimnim odnosima sa muškarcima, nije mu bilo svejedno.

"Da li si ti poludeo? Znaš li šta pričaš? Hoće sada da te nokautiram? Stop nasilju, ali što me to pitaš. Ako neko voli i poštuje žene, to sam ja, koja ne voli da joj se pokloni ljubav, parfemčić, večera? Žene nisu naivne, znaju ko ih ceni i voli, a to sam ja", istakao je on i otkrio sa kim će se poljubiti na dočeku:

"Da se razumemo, nemam pojma, kod mene će biti puno. Ko bude prvi uz mene, ja bih voleo da bude neka žena. Poljubiću se i sa muškarcima, ali prijateljima."

"Tradiciju volim, a to je Božić, Srpska Nova godina, Badnje veče. Ja slavim na stari srpski način, seče sa badnjak, baca se žito na domaćina, večera na slami na patosu, a tu je i popija rakija vruća. Tu se svi ukokamo, ne ustajemo, samo se okrenemo", kaže Ojdanić.

