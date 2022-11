RASTA, ANA, NASLEDNICE, PROŠLOST! BEKVALČEVA RAZVEZALA JEZIK Nataša progovorila o intimi: Ekstremni stres živim već 15 godina!

Muzička zvezda Nataša Bekvalac osvrnula se na svoje ćerke, te istakla da uživa u svakom aspektu uloge majke, ali i da ih njihov odnos podseća na nju i rasprave sa svojim sestrama, Kristinom i Draganom.

- Emotivno gledam na sve što rade, kao i svaka majka naravno, uključena sam u svaki deo njihovog života. Mislim da se mnogo više svađaju nego moje sestre i ja, mada Kristina i ja se svađamo poprilično identično kao njih dve, ali nekada ne mogu da objasnim Hani da ona ima 16, a Keti 4 i po godine, jer se svađaju barabar - ističe Bekvalčeva.

Nataša kaže da je želju za Deda Mraza već zamislila, ali se plaši da je otkrije, kako neki to ne bi zloupotrebili.

- Jesam, imam želju za Novu godinu koja dolazi, ali ne mogu da kažem koja je u pitanju, jer se plašim kako će neko to tumačiti - smeška se pevačica, pa otkriva da iza sebe u ovoj godini ostavlja samo prošlost:

- Iza sebe ostavljam prošlost. Moja sećanja su kratka, tako da nemam puno toga ni da brišem, valjda mi je biće naviknuto zbog ekstremnog stresa koji živim već 15 godina unazad i tako se štitim. Ponekad bude smešno koliko zaboravim neke stvari, ljudi mi nekad kažu: "Vau, kako si ti divna, oprostila si", a meni bude smešno jer sam samo zaboravila šta se desilo - smeje se Nata i dodaje:

- Trenutno mi ništa ne pada teško u životu, ali kada pogledam unazad 15 godina kada je moj život u pitanju, poprilično je bilo žustro. Ne mogu sebi da priuštim da imam loš dan, ali mogu imati loš trenutak i neki događaj. Ušla sam u formu da takve stvari prevazilazim, to je mukotrpan rad na sebi. Ne u određenom periodu, već svakodnevni, bukvalno non-stop nešto čačkam. Da li je to reiki, joga, meditacija, da li je to nešto drugo o čemu ne mogu sad da pričam, ali non-stop rovarim i vršljam po svojoj duši - priznaje pevačica.

- Pre nekoliko dana sam doživela da u jednom trenutku doživim najteži momenat osvešćenja i da mi on u istom trenutku bude i najlepši. Da me je neko pre nekoliko godina pitao da li trenutak može da bude najteži i najlepši, ja bih rekla: "Bože, to isključuje jedno drugo", ne može ono što je teško da bude lepo, ali sada nije tako. Svašta može da povredi i da me dovede do suza, ali retko šta može da me trajno ošteti. Imam svoje sisteme - dodaje Nataša kroz smeh.

Bekvalečva se osvrnula i na svoj odnos sa koleginicom Anom Nikolić, te otkrila da li je ona glavni krivac za krah ljubavi sa reperom Stefanom Đurićem Rastom.

- Ana i ja smo u lepim odnosima, ja bar mislim da su lepi odnosi između nas. Nemamo kontinuirano prijateljstvo, u smislu, nisam je baš dugo čula, a ni videla, ali ništa se nije desilo što bi moglo da poremeti onaj odnos koji smo imale ranije - kazala je Nataša, pa nastavila:

- Nisam ispratila novinske naslove u vezi njenog odnosa sa Rastom, ali naravno da sam čula da sam navodno ja razlog njihove svađe. Moram da kažem da je to teška glupost, izmišljotina, ne postoji ništa što bi normalan razum mogao da poveže nešto. Jako je nezahvalno pričati o drugim ljudima, nisam nosila njihove cipele i njihov teret, da bih mogla da pričam o njima. Mogu da kažem nešto što je univerzalno, ali mislim da bi u ovom slučaju to bilo suvišno - zaključuje Bekvalčeva.

