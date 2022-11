BOJANA STAMENOV SMRŠALA 80 KG, A I DALJE JOJ JE OVO PROBLEM! Ona joj je bila najveći UZOR, ali NOVI IZGLED joj nije doneo SREĆU

Bojana Stamenov priznala kako se oseća otkad je drastično promenila izgled.

Naime, Bojanu Stamenov, smršala je neverovatnih 80 kilograma i postala motiv mnogim muškarcima i ženama koji kubure sa viškom kilograma, a sada je otkrila ko joj je bio inspiracija.

Na pitanje zbog koga je uspela da skine višak kilograma i ko joj je bio inspiracija i poduhvatu koji mnogima ne polazi za rukom, Bojana je otkrila da joj je uzor svetska zvezda Bijonse.

- Bijonse mi je bila inspiracija, ko bi drugi? Jedna je Bijonse, a druga je Bajonse - našalila se Stamenova.

Na putu punom uspona i padova, kakav je svakako borba sa viškom kilograma, pevačica je otkrila da li preporučuje pomoć stručnih lica.

-Podrška porodice je najbitnija, svako bira svoj otrov (smeh). Da li će to da bude psiholog, lajf kouč, ili nešto drugo, stvar je izbora - tvrdi pevačica.

Međutim, i pored toga što se sada oseća odlično u svom telu, Stamenova tvrdi da je sada muče neki drugi problemi:

-Kada sam videla da mi ide dobro, bila sam zaista srećna, to mi je bila velika motivacija. Zaista želim da svi budemo zdravi, jer znate kako kažu "u zdravom telu, zdrav duh". Naravno, sada jesam zadovoljna svojim izgledom, ali sam i dalje tužna zbog nekih drugih stvari, uvek vam to tako ide. Naravno da sam nekad tužna, da imam svoje "dark momente", ali sve je to život - objasnila je Bojana.

