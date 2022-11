NOVINAR KURIRA PITAO NEMEŠA ZA MARIJANIN NESTANAK! Pogledajte kako je reagovao nakon što je prethodno rekao da je PROBAO DOP

Bivšeg učesnika Velikog brata Nikolu Nemeševića Nemeša novinar Kurira Dušan Panajotović sreo je na promociji novog albuma "Vampira" čiji je član već neko vreme.

Kada ga je novinar Pulsa Srbije Kurir TV pitao za intervju, ovaj mu je tražio pitanja koja će mu biti postavljena. Panajotović nije pristao na ovaj zahtev, pa je sačekao grupni intervju članova benda.

foto: Kurir TV

Na pitanje da li kao član rokenrol benda živi i takav život, rekao je:

- Na nagovor Saleta Sedlara, probao sam dop i jako mi se dopalo - rekao je Nemeš.

A kada je upitan da prokomentariše preveliku pauzu grupe "Vampiri" nastavio je u ironičnom tonu.

01:52 NOVINAR KURIRA PITAO NEMEŠA ZA MARIJANIN NESTANAK! Pogledajte kako je reagovao bivši učesnik VB za komentar o BIVŠOJ SUPRUZI

- Era se zamerio nekim moćnim ljudima koji sada više nisu među nama pa nema prepreka da opet sviramo. On je to sve radio iz ljubavi i to se ne može zaustaviti.

Panajotović je upita ono što je privuklo pažnju velikog dela javnosti, a to je nestanak njegove bivše supruge Marijane, a kako je reagovao, pogledajte u videu ispod.

