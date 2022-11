DIGLA SE VELIKA FRKA O BAKŠIŠU, A EVO ŠTA SNEKI MISLE O TOME! Pevačica priznala: "Svako ima pravo da li će da DELI NOVAC"

Pevačica Snežana Babić Sneki pojavila se na snimanju novogodišnjeg programa Dragane Mirković, gde je pričala o tome kako funkcioniše podela novca između njih i muzičara i šta je istina o bakšišima i kolegama koje "zakidaju".

Pevačica je otkrila da je sve stvar dogovora.

- Oko tog bakšiša se digla neka fama (smeh) Da vam ja sad ne objašnjavam, ali morate znati da sve zavisi od dogovora samih pevača i muzičara. To se sve stavlja u zajedničku kasu. Pevači imaju pravo da odluče da li će ući u podelu bakšiša ili ne. Ukoliko ne uđete u podelu, taj bakšiš se deli na ravne časti između muzičara.

foto: Printskrin Youtube

Ipak, kako je Sneki istakla da postoje muzičari koji ne dele bakšiš, nas je zanimalo na koji način dolazi do raspodele.

- Sve to ima svoju cenu. Sve sve što zaradite morate dati nekim muzičarima koji stoje iza vas, a postoje muzičari koji nisu spremni na to. Eto, u kratkim crtama. Ja znam da je to sve vamo interesantno, zato sam se i potrudila da vam uprostim.

Podsetimo, pevači o iznosima koje dobijaju na privatnim veseljima nikada nisu hteli javno da govore, ali su se često pojavljivali snimci na kojima se vidi kako gosti kite pevače velikim svotama novca. U poslednje vreme došlo je do tihog rata između pevača i muzičara koji sviraju na veseljima oko toga ko više zarađuje i kako se novac deli između njih

Kurir.rs/M.K./M.K.