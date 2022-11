BANE MOJIĆEVIĆ NAJAVIO OZBILJAN POVRATAK NA ESTRADU: Posvetio sam se porodici, a sad ću karijeri! A evo kako se slaže sa bivšom

Pevač Bane Mojićević pre dve godine se zvanično razveo od supruge Milice, sa kojom ima sina i ćerku, a sada se pojavio na snimanje novogodišnjeg programa kod Dragane Mirković i otvoreno pričao o odnosu sa bivšom ženom.

Kako je već godinama u medijskoj ilegali, pevač sada otkriva da planira ozbiljnije da se pozabavi svojom karijerom, te da smatra da je pravo vreme za to.

- Sam sam tako izabrao, jer sam se posvetio porodici i nekim drugim stvarima. Sada već mogu da se posvetim karijeri i novim pesmama, televizijski i javnim nastupima, sada se ozbiljno vraćam u celu priču. Hoću da se vratim i da kažem sve što imam da kažem, pokažem pesme koje sve vreme snimam. Nisam neko ko se pojavljuje kada nema šta da kaže - rekao je pevač.

Mojićević priznaje u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom, kao i kako se slažu kada su obaveze oko dece u pitanju.

- U korektinim smo odnosima, u formalim, i to zbog dece. Zaista ne znam ko od mojih kolega koliko plaća alimentaciju, sve je to u granicama normale, naravno da sam uvek tu za svoju decu, ja to ne gledam tako. Što se finansijske strane tiče, naravno da ću da im obezbedim sve na svetu što je u mojoj mogućnosti - objašnjava pevač.

Kako pevač retko pojavljuje u javnosti, otkrio je da li se plaši medijskog zaborava:

- Nažalost, ne mogu da se vratim u prošlost, a ne bih ni bio sada ovde da nisam prošao taj put. Zaista, za sve ove godine nosim jedno veliko iskustvo, to je bila jedna vrsta škole. Sada, sa toliko iskustva, znam kako ću i šta ću sada. Ne plašim se medijskog zaborava jer sam prisutan na sceni već 18 godina. Dolaze nove generacije, one generacije koje su slušale mene kada sam počinjao, sada su zreli ljudi. Verujem da će i za mene i za moje kolege da dođe najbolji period. Ja tako razmišljam.

Pevač je ovom prilikom otkrio i da li je emotivno ispunjen kao i da li je spreman da ponovo stane na ludi kamen.

- Jesam, zaljubljen sam, hvala. Što se tiče ženidbe, ne razmišljam tako. Probao sam, video da ne umem, od mene dosta - tvrdi Mojićević.

Bane kaže da nikada nije mešao ljubav i posao, te otkriva da li je njegovoj bivoj ženi smetao njegov posao.

- Nije joj smetao moj posao, smatram da je neophodno da te osoba sa kojom živiš razume i da zna kakvo je tvoje okruženje. Slažem se da te najbolje razume osoba koja je iz istog posla. Lično ne volim da spajam posao i intimu, nikad nisam imao devojku iz svoje branše - dodao je on.

