"NITI MI PUNI FRIŽIDER, NITI MI PLAĆA RAČUNE" Mirza Selimović brutalno o ratovima na ESTRADI, spomenuo i Milicu Pavlović!

Pobednik osme sezone "Zvezda Granda" Mirza Selimović progovorio je o estradnim ratovima, ali i o dugogodišnjoj prijateljici Milici Pavlović.

Mirza za sebe smatra da nije od onih koji će skandalima skrenuti pažnju i na taj način i puniti mesta na kojima nastupa, i za sada mu na tom polju dobro ide.

- Nadam se da će tako i ostati da neću otići na ovu drugu stranu. Uvek sam se vodio time, nikada nisam bio skandal majstor, niti mislim da bi meni neko verovao kada bih učinio tako nešto. Zato mislim da su me ljudi takvog prihvatili kao mirnijeg tipa koji pravi dobru žurku kada se pojavi negde - iskren je Selimović, pa se nadovezao na estradne ratove koje često vode njegove kolege:

- Kada su me pitali za Milicu Pavlović, šta ja tu imam, to su ljudi sa kojima se ja privatno družim i od mene nikada nećete čuti ništa ružno o nekom kolegi a lepu reč sigurno ću reći ako bude bilo potrebe - odgovorio je Mirza pa se dotakao o lošim komentarima koje kruže o njem.

Mirza je otkrio i kako reaguje na takve priče.

- Dolazilo je do mene, e reko ovaj, onaj.. ali zapitam se i ti tipovi koji dolaze kod mene da mi prenesu, odakle ti u tom društvu gde se priča loše o meni. Čuo sam ja svašta o sebi koje su van pameti, ali to je valjda normalno kada im nedaješ materijala. Mene ne dotiču te priče, niti mi pravi pesme, niti mi puni frižider, niti mi plaća račune, tako da me ne dotiče. Trudim se da budem u pozitivnom okruženju jer nema puno iskrenih prijatelja na estradi, i ako ih ima to je jako malo– istakao je Mirza.

