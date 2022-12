KEBA O NAPADIMA SEVERINE NA PORODICU KOJIĆ: Imam ružnih uspomena, pamtim samo lepe! O NJENOM SINU REKAO JE SAMO JEDNO

Dragan Kojić Keba za Kurir TV razgovarao je sa novinarima na snimanju novogodišnjeg programa o pomirenju njegovog sina Igora Kojića i biznismena Milana Popovića.

- Ne sećam se da su bili u svađi da bi se pomirili, oni su su svojim intervjuima sve objasnili - rekao je Vučković.

On je objasnio i navodne napade Severine na porodicu Kojić

- Svaka moja reč suvišna je! Ja se nikakvog napada ne sećam! - izjavio je Keba.

Na pitanja novinara Kurir TV, da li je Severina ostala dužna Kebi pozamašnu sumu novca, Kojić je rekao:

- To rekla kazala me ne zanima. Od sto posto uspomena, mnogo je više lepih uspomena nego onih koje nisu lepe - izjavio je on.

Keba je istakao da Severininog i Milanovog sina gleda kao svoje unuče i da će on zauvek imati mesto u njegovom srcu.

- Gledam ga kao svog unuka i daće bog da će mi se ostvariti ta želja, jednostavno tako je! Ne postoji kantar koji može da izmeri tu ljubav! Viđam ga redovno - rekao je Keba.

Privatni život popularnog folkera podseća na neku popularnu sapunicu a na gledaocima je dalje da vide kako će se radnja odvijati!

