"POPOVIĆ JE MENE OPLJAČKAO"! Elma Sinanović za Kurir brutalno o sukobu sa Sašom, oplela kao nikad dosad! (VIDEO)

Pevačica Elma Sinanović je bila gošća Dragane Mirković na snimanju novogodišnjeg programa.

Tom prilikom Elma se dotakla i brojnih detalja iz svog privatnog života, a onda za Kurir otkrila i da li će ćerka krenuti njenim stopama.

- Moram da kažem da je jako talentovana i da ima fenomenalan glas. Kod nje se to nikad ne zna, ali trenutno nije zainteresovana za našu estradu. Ja bih volela da krene mojim stopama - rekla je Elma.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica se dotakla i estetskih korekcija i fotošopa.

- Ja učim da radim taj fotošop. Meni niko neće da radi slike. Ako sam ja stvarno preterala, ja se izvinjavam mojoj publici. Svi se danas fotošopiraju - kaže Elma.

02:28 Elma Sinanović o sukobu sa Sašom Popovićem

Elma je u intervjuu progovorila i o navodima da je mnogi smatraju Cecinom kopijom.

- Ja Cecu volim. Meni je to kompliment. Samo ne bih volela da budem nečija dvojnica niti da nekog kopiram. Ja sam odrasla uz muziku Cece Ražnatović, Dragane Mirković i Lepe Brene - dodaje pevačica.

foto: ATA images

Elma je otkrila i da li bi pružila ruku pomirenja Saši Popoviću nakon svega što se izdešavalo između njih.

- Ne, on me je opljačkao i on nikada ne može sa mnom da bude u dobrim odnosima dok mi ne da pare. Jako sam razočarana, jer sam uvek bila korektna, na estradi sam 26 godina, nikad nikome nisam ostala dužna - kaže Elma i ističe da ta situacija ne može da se reši ni pravnim putem:

- Ne može, prošlo je mnogo godina, zastarelo je - rekla je Elma.

Kurir.rs/M.M./M.K.

Bonus video:

08:30 Elma o Saši Popoviću