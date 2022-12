ŠABAN ŠAULIĆ UVEK IMAO POSEBAN ZAHTEV NA ZAJEDNIČKIM NASTUPIMA: Branka Sovrlić priznala šta je posle njega morala da radi!

Pevačica Branka Sovrlić već decenijama traje na našoj estradi, a svoju karijeru nikada nije gradila na skandalima, već isključivo na kvalitetnim pesmama.

Kako se juče desilo pomirenje dve velike zvezde Seke Aleksić i Dragane Mirković, Branka je to prokomentarisala.

- Ja sam srećna da sam ovde sa svojim kolegama, sa svima sam u jako dobrim odnosima a sa nekima se ne vidim čitavu godinu i onda smo srećni kad se ovako družimo. Nikada mi se to nije desilo, ni sa kim nisam bila u svađi ni pet minuta, a ne da ne razgovaramo deset godina, to je baš puno. Nije trebalo, mogle su i ranije da se pomire nisu to bili ne znam kakvi razlozi, ali eto, desilo se tako - rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je često sarađivala sa Šabanom Šaulićem, a sada je otkrila da on nikada nije želeo da peva poslednji na zajedničkim nastupima, te je ona to uvek morala da radi umesto njega.

- On je bio jako dobar i miran čovek, moj suprug Sadik Pašić je njega uvek vodio na turneje jer je pravio stalno po sportskim dvorana. Mislim da nema nijedna dvorana po bivšoj Jugoslaviji da je on nije otvorio. Šaban nikad nije hteo zadnji da peva, jer publika tad već ide, i onda ja šta ću, moram posle njega, ko će nego ja. Ali ja sam imala sreće, kad istrčim, kreće pesma. Ali on je bio jako dobar i miran čovek, po tome ga pamtim i najveći za sva vremena - otkrila je Branka.

foto: Damir Dervišagić

Ona je poznata po svom besprekornom izgledu, a sada je otkrila i šta je njena tajna.

- Srećna sam, trudim se, živim zdrav život, ne pušim, ne pijem, možda imam 2, 3 kilograma više, ali napravim neku dobru pozu da se to ne vidi. Srećna sam, trudim se, ali imam i dobru genetiku, srećna sam da ništa ne treba da prekrajam. I ja imam nekad želju, kad je neki lep kolač, pojela bih dva, ali presečem, imam karakter, vojna disciplina, tako sam i vaspitana moj otac je bio vojno lice. Srećna sam što su roditelji bili ponosni na mene, a evo sad i klinci od mog brata, ja bih njima trebalo da budem baba, a oni meni kažu: "Ti si lepa, naša tetka, ne možeš da budeš baba nikada" - navela je pevačica.

Kurir.rs

