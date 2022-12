OVAKO JE ALEKSANDRA SUBOTIĆ IZGLEDALA KADA JE IMALA 90 KG Starleta utehu tražila u HRANI, a sada je prava bomba sa VRELIM OBLINAMA

Starleta Aleksandra Subotić dovela je liniju do savršenstva, ali nekada nije tako izgleda.

Ona je na svom Instagram profilu sada objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala kada je imala čak 90 kilograma.

Sada, kada je zadovoljna svojim izgledom, otkrila je svojim pratiocima kako je svoju liniju dovela do savršensta, kao i ko joj je u tome pomogao.

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje. Na tom putu mog razdora i propadanja u jednom momentu se pojavila moja mama, koja mi je bila najveća podrška - napisala je Subotićeva uz fotografiju i tao ohrabrila sve devojke da rade na svom izgledu.

Kurir.rs

