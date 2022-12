SVI SU HTELI DA ZNAJU! SARA RELJIĆ OTKRILA KOLIKO ZARAĐUJE NA ROMSKIM SVADBAMA: Ja sam jedina ISKRENA, tako se DIŽE CENA

Pevačica Sara Reljić pojavila se na snimanju novogodišnjeg programa Dragane Mirković, pa otkrila da li je zaljubljena.

Kako dugo vremena nije viđena u javnosti, Sara Reljić je otkrila zbog čega je kod nje došla, kako tvrdi, do prezasićenja.

foto: Kurir televizijia

- Moram da priznam da mediji u jednom trenutku nisu prijali, morala sam malo da se povučem. S obzirom na to da nisam imala ranije mnogo iskustva o javnom životu, a izlaskom iz Zadruge se svašta desilo, trebalo mi je vremena da se izolujem. Mnogo je sve to uticalo na mene, malo se i samopizdanje poljuljalo, zato sam se i povukla. Jesam jaka za svoj posao, ali ovako jesam emotivna i lako me sve pogodi - rekla je Reljićeva.

Sara i sama priznaje da je čest gost na romskim svadbama, a sada otvoreno govori zbog čega pevačice slikaju bakšiš koji dobijaju.

- Istina je da je priča oko bakšiša drugačija nego što narod misli, ali sam ja zadovoljna sa količinom gradova i zemalja koje sam obišla zahvaljujući tim veseljima - objasnila je Sara, pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam htela da time pokažem koliko sam para zaradila, nemam uopšte toliko para koliko ljudi misle, poenta je da ljudi vide koliko ja para uzimam, koliko oni vole meni para da daju. Tako se diže cena, ja sam jedina iskrena - istakla je pevačica.

Pevačica je otkila i da je zaljubljena, ali nesrećno, pa je objasnila i zašto:

-I bogati plaču (smeh). Nesrećno sam zaljubljena. Zaljubila sam se u tog dečka, ali on nije baš najsrećniji izbor za mene, zato moram da mu kažem zbogom - rekla je ona.

foto: Kurir televizija

Milioni su pratili "Zadrugu 6" kada je Sara pevala na žurci, ali i da je aktuelni učesnik Bilal Brajlović istakao da je bio intiman sa Reljićevom, a ona sada otkriva da li je to tačno.

- Ne znam odakle čoveku ta ideja. Pokazao je kao da je bio intiman sa mnom, a ja sam njega prvi put videla tamo. Kada izađe iz "Zadruge" ako nađe bilo kakav video sa mnom, ili prepiske, dajem mu milion evra. I sami znate da muškarci vole da pričaju lovačke priče - dodala je ona.

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

00:03 Sara Reljić