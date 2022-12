"MI POZNATI MORAMO DA BUDEMO ODGOVORNI" Nevena Božović uradila ono što bi malo koja dama sa scene!

Pevačica Nevena Božović otvorila je dušu o privatnosti i iznela detalje koje javnost ne zna o njoj.

Ona je snimila jedan spot u kom se pojavila potpuno bez šminke.

- Volim šminku, to je potpuno normalno, a i to je deo mog posla. Mislim da smo malo odgovorni i mi kao poznate ličnosti to šta prezentujemo na društvenim mrežama pogotovo kada su u pitanju mlađe generacije. Devojke i devojčice vide konstantno da smo od jutra do mraka sređeni, pa smo eto skrenuli pažnju na jednu temu koja je jako važna i kompleksna na neki jednostavan način. To je zapravo bila ideja reditelja i ja sam se odmah složila. Zašto da ne? - rekla je ona.

Na pitanje koliko je u životu bila naivna, Nevena kaže:

- Mislim da smo svi naivni ponekad kroz život i to je potpuno normalno. To je sastavni deo života tako da ne mislim da je to nešto loše što treba menjati. Naravno, uvek treba učiti na svojim greškama. Konkretno kada pričamo o poslu, umem da budem naivna. Kasnije, kroz nekoliko godina vidim koliko mi je značilo to iskustvo i koliko je moja reakcija bila prirodna.

Prema njenim rečima nikada ne bi mogla da snimi komercijalnu muziku jer to nije ona.

- Iskreno mislim da način na koji radim je jedini put za mene. Put u smislu, da je meni prijatno i lepo da radim ono što volim i za šta sam se godinama školovala. Negde i tu imam neku odgovornost, a s druge strane nikada nisam želela da se predstavim na neki način, a da to zapravo nisam ja. Smeta mi kada se stvori neka slika o meni u nekom trenutku, a da to stvarno nisam ja. Nije bilo druge opcije, volim da mi je prijatno i muzika je ono zbog čega sam ja u javnosti.

