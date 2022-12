"ŠTA ŽENA URADI ČOVEKU?! TRČKARA ZA NJOM, KAO PRIVEZAK" Ana Bekuta objavila emitivan video sa Mrkom i rasplakala sve! I DALJE PATI

Pre nekoliko dana obeležena je godišnjica smrti Milutina Mrkonjića, a pevačica Ana Bekuta već danima evocira uspomene na njega te je sada objavila jedan njegovo stari snimak.

- Šta žena uradi čoveku. Trčkara za njom, kao privezak - glasio je jedan tvit svojevremeno koji se odnosio na njih dvoje, na šta je Milutin Mrkonjić tada odmah imao spreman odgovor.

- To je najveća sreća. Zaljubiti se, je velika sreća, a zaljubiti se u mojim godinama je najveća - rekao je Mrka tada.

Ana Bekuta video je ne podeli sa pratiocima na Instagramu, te je inspirisana Mrkinim rečima, dala savet svim damama.

- I, ako mi dozvolite, devojke, da podelim s vama lekciju svog života. Ako muškarac oseća imalo stida zato što vas voli, ako mu smeta što ga neko naziva papučarom zbog toga što vas voli, ako mu je neprijatno da ponekad bude malo manje bitan - bežite od njega. Ili vas ne voli ili je nesiguran. Ne treba vam takav partner. Pravi muškarac se ne stidi ljubavi, nije mu problem da pridrži vašu torbu dok se borite sa životom, nije mu bitno šta će neko reći i kakav će imidž imati zato što voli baš vas - napisala je ona.

- Ne tražite im opravdanja. Sakrivanje ljubavi i stid zbog ljubavi nema opravdanja. Ljubav ne sme da se krije pred drugovima, pred kafanom i pred svetom. Kada vas on iskreno voli, on voli to i da pokaže - napisala je Ana Bekuta na pomenutoj društvenoj mreži

