JOVANA MISICA PRVI PUT JAVNO PROGOVORILA O RASKIDU SA KARIĆEM! Otkrila istinu o prevari: "Osman je znao svaki moj korak..."

Misica Jovana Ljubisavljević progovorila je prvi put o raskidu sa Stefanom Karićem i otkrila da je želela da sve ostane u četiri zida.

- Moja prva i poslednja izjava je da neću pričati loše ni o kome. Nisam htela da govorim o tome, ja poštujem celokupnu njegovu porodicu i vreme koje smo proveli zajedno - rekla je misica Jovana Ljubisavljević i dodala:

- To što je bilo na našem jastuku ne mora da izlazi napolje. Najteže je bilo to što sam imala zamišljeno kako će moj život i moja budućnost izgledati i kada je taj balon pukao nije ostalo ništa. To mi je bilo najbolnije - rekla je Jovana.

Sada se vratila u punom sjaju, a kako kaže i dalje smatra da ne treba mnogo da govori o raskidu.

- Smatram da ništa ne treba da iznosi. Tim ćutanjem sam branila to što smo imali. Više puta su me okarakterisali kao ljubavnicu i preljubnicu, ali sam rešila da ni na to ne odgovaram. To nije istina. Ja sam svaku noć sam bila u toj kući i našem krevetu. Svi su znali gde sam i šta sam, uvek sam se javljala i njegovom ocu i njegovoj maćehi - kaže Jovana, koja ističe da se u Stefana Karića razočarala.

- Nisam razočarana u ljubav, ali u osobu jesam - rekla je misica u emisiji "Grand magazin".

