JEZIVO SVEDOČENJE MAJKE BOJANA SIMIĆA! Snaji Ivani se žalila kako ju je SIN TUKAO? Ruke su joj bile modre, dobio ZABRANU PRILASKA?

Učesnik "Zadruge" Bojan Boki Simić demantovao je navode svoje bivše supruge Ivane Šašić da je letos tukao svoju majku i brata u porodičnoj kući, iako navodno postoje sudski spisi u kojima piše da mu je zabranjen pristup njima.

Bojan Simić je u emisiji "Pitanja novinara" istakao kako na najvoljenije, majku i brata, nikada ne bi digao ruku, međutim njegova majka navodno tvrdi drugačije.

Naime, portal Pink.rs je došao u posed tadašnje prepiske između Bojanove majke i Ivane Šašić, tada njene snaje, kojoj se požalila na sina i navodno opisala šta se desilo.

- Opet je poleteo visoko. Pričali smo o ovoj garnituri i tu je on počeo na Mariju, kako smo mu sve radili iza leđa, niko njega nije pitao... Tako je počelo. Onda na Baneta, ja između njih, dobih kroše u bradu i oni odu, ode i on valjda da se nadrogira. Vratio se i počne haos sa mnom, ruke su mi modre, zato sam to uradila, on nije verovao - žalila se navodno Bojanova majka tadašnjoj snaji Ivani, a potom priznala da je njenog sina odvela policija.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja je isplivala i navodno sudska odluka kojom je Bojanu navodno zabranjen prilazak majci i bratu.

- Naime, na osnovu člana 19 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Drugi osnovni sud u Beogradu izrekao je 12. juna ove godine produžetak hitne privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtve nasilja i prilazi im - Simić B. i Simić M. Takođe, navedeno je da ukoliko učinilac Simić Bojan prekrši hitnu meru koja mu je produžena, biće kažnjen kaznom zatvora do šezdeset dana.

S druge strane, Bojan je poricao delo koje mu se stavlja na teret.

- Sa bratom sam se posvađao. Došla je policija i zabranjen mi je prilaz majci i bratu. Nikada ne bih podigao ruku na majku i na brata - ispričao je Bojan u "Zadruzi".

- Pričala je da si tukao majku i brata i da imaš zabranu prilaska - pitao je Darko.

- Je l' si proverio to? Imaš dokumenta. I? Ja sam se posvađao sa burazerom, a ona je to rekla, ispalo je da sam siledžija. Je l' ona meltretirana? Živela je kao kraljica - rekao je Bojan.

- Ivana Šašić mi je dala sva dokumenta - rekao je Darko.

- Slobodno ti izbacuj, ja znam šta je istina...Ne, nikad Darija i ja nismo živeli zajedno - rekao je Bojan.

