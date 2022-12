"UMALO SE NIJE UDAVIO" Saša Popović otkrio PRIČU iz Bosančevog života koju niko ne zna, on crveneo i GUTAO KNEDLE!

U emisiji "Zvezde Granda" članove žirija je svojom interpretacijom oduševila dvadesetogodišnja Ivona Damjanović iz Sombora, koja je osvojila maksimalnih osam glasova.

Ona izvodi pop muziku, pevala je "Doživotno" i "Čaroban" i dobila maksimalni broj glasova. Voditeljka Sanja Kužet podsetila je članove žirija da se Ivona takmičila pre dve godine, kada joj je Mili bio mentor, ali da je ispala iz takmičenja.

foto: Printscreen

- Ti si užasno napredovala, tad si bila derište - konstatovao je Đorđe David, a takmičarka je potom odlučila da joj mentorka ove godine bude Ana Bekuta.

- Konsultovala sam se. Znam da dobro radite sa kandidatima i vaš rad, vaše zalaganje... Prosto to ispliva na sceni. To se vidi na kandidatima, ulivate to da vole ono što rade na sceni - obrazložila je ona, a Bekuta joj se zahvalila na komplimentima.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Inače, iz bekstejdža se javio Ivonin dečko vaterpolista, što je Sašu Popovića inspirisalo da se našali s Bosancem.

- Ako niste znali, pre nekih 50 godina i Bosanac se bavio vaterpolom. Kada je skočio u bazen umalo se nije udavio i brzo je prestao. Tada je krenuo... - rekao je Popović, a Mili se nadovezao:

- Nije znao da treba da zna i da pliva, mislio je - samo lopta.

Kurir.rs

