ILIĆ NIKAD ISKRENIJI! Miroslav: Zapalio sam ženi KOMPLETNU GARDEROBU, evo šta je iznerviralo pevača, BATALIO I ALKOHOL

Miroslav Ilić važi za čoveka koji ništa ne sakriva od javnosti i o svim temama otvoreno govori, čak i ako one nisu baš pohvalne i lepe. Tako je bilo i u sinoćnoj epizodi "Sceniranja" kad je kod Ljiljane Stanišić na Kurir televiziji pričao o svome životu, od detinjstva pa do današnjih dana.

foto: Kurir Televizija

U susret jubileju 50 godina na muzičkoj sceni, koji će obeležiti sa dva koncerta u beogradskoj areni, Ilić je evocirao uspomene i na svoje profesionalne uspehe.

- Živim najnormalnije. Dođite u Višnjičku banju da pitate moj komšiluk i uverićete se. Svakodnevno idem na pijac, do pošte, u market. Kakve pripreme za koncert, toga nema. To je dan kao i svaki drugi - kazao je on na početku razgovora, pa dodao da za dobru formu može da zahvali umerenoj fizičkoj aktivnosti.

foto: Promo

- Kao gimnazijalac sam se bavio gimnastikom i ostala mi je navika i danas da svako jutro posle ustajanja 10-15 minuta vežbam. Na pomen detinjstva, koje je proveo u rodnom Mrčajevcu, Miroslav kaže da je bilo neuporedivo bolje nego što je odrastanje sadašnjih generacija.

- Otkako smo ušli u eru potrošačkog društva, ja stalno svojim prijateljima govorim da mrzim pare, oni mi ne veruju. Jeste, ja sve ovo što sada radim je zbog para, isto kao što svako drugi svoj posao radi za novac. Ali, ići toliko daleko da novac bude glavna i jedina stvar... To ja, kao romantični magarac, ne mogu da shvatim. Ovo vam kažem jer me pitate za moje detinjstvo... Nemate pojma koja je radost bila kad dođe proleće i ptice počnu da se gnezde, a moj brat od tetke i ja se takmičimo ko će imati raznovrsniju kolekciju tih jaja. A današnje generacije ne možete nikako da obradujete, njih ništa ne raduje jer sve imaju - govori on.

foto: Printscreen/Amidži šou

Ponosan je na svoju karijeru, mada kaže da ima stvari koje bi promenio da može da vrati vreme.

- Tek sam 1982. shvatio u šta sam se upustio i postao svestan svega šta se dešava oko mene. Tek tada sam bio siguran u svoj posao, ali to ne znači da sam mogao da se opustim. Ima pesama kojih bi se sa ove distance rado odrekao, ali isto tako svestan sam da ima pesama koje će me nadživeti. Pitanje da li se plaši smrti toliko ga je nasmejalo da je voditeljka dobila neočekivan odgovor. - Ma daj, zlato moje (smeh). Ma kakvi, starimo i to je normalno. Rodiš se, pa ide detinjstvo, mladost, onda polako starimo i na kraju ide smrt, a bog će da kaže kad.

foto: Nemanja Nikolić

Poznato je da je pevač nekad vole da pije alkohol, ali kaže da je za njega to daleka prošlost.

- Toga u mom životu nema 33 godine. Tačno u martu 1989. popio sam čašicu alkohola poslednji put. Rekao sam sebi: "Miroslave, to nije za tebe, nemoj da ti je više palo na pamet u životu". Hvala bogu od tada nikad više - navodi on. Kaže da mu se nije dešavalo da danima ne dolazi kući kad se napije, kao i da je znao mesecima da se leči posle pijanstva. Jedna od neslavnih epizoda koje se seća jeste ta kad je supruzi Gordani zapalio garderobu jer mu je rekla da nema šta da obuče. - Istina je (smeh). Zamislite čoveka budalu koji ženi zapali svu garderobu... Ne ponosim se time, ali ne odričem se ničega što sam uradio, pa makar to bilo i loše.

foto: Nemanja Nikolić

