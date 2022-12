SLAVLJE U PORODICI GOGE SEKULIĆ! Pevačica progovorila o najlepšoj ulozi, odnosu sa Urošem i o svom navodnom OPASNOM MOMKU!

Pevačica Goga Sekulić progovorila je o planovima za budućnost, ali i odnosu sa bivšim mužem.

Na temu ljubavnica i afera koje su prethodnih dana tresle region, pevačica je govorila bez dlake na jeziku, ali i otkrila svoj trenutni emotivni status.

foto: Printscreen/Premijera

- Ljubavnica ima milion, ali i ljubavnika. Što se tiče mene, puna sam ljubavi, ali prema sinu i svojim dragim ljudima. Emotivno nema ništa novo kod mene, verovali ili ne! Ne znam koji su to opasni momci, to mogu biti i sportisti, kao što je bio i moj bivši muž... Danas su moderni političari, a ne oni mangupi koji su bili u moje vreme. Neki se raspituju o meni, to sam i ja čula, ali zaista nisam bila zainteresovana... Ne vidim dobro, moram na korekciju vida, zato mi se niko i ne sviđa. Poručila bih svima da ne varaju svoje partnere, nemojte ni po kakvu cenu da ostajete nesrećni sa nekim ako ga ne volite. Bolje se raziđite nego da nabijate rogove svojim parnerima - nasmejala se pevačica u emisiji "Premijera-vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Goga se priprema za jedan od najlepših datuma za nju, a to je rođendan njenog sina jedinca, te je ovom prilikom govorila i o odnosu sa bivšim mužem.

- Da, naravno! Biće bake i deke, društvo iz vrtića, jedva čekamo da se lepo proveselimo! Biće to u igraonici, biće svećica, balona, svega! Drago mi je što smo Uroš i ja u super odnosima, ljudi ne shvataju koliko je detetu teško kada se roditelji raziđu... Mi dajemo sve od sebe da budemo super i da mu ništa ne fali, posebno je teško kada jedan od roditelja ne živi u državi... - govorila je Goga.

Kurir.rs/M.M.

