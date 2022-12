MIROSLAV ILIĆ ZA KURIR TV: Piće ne podnosim, a pio sam da bih se dokazivao u društvu! U JEDNOM PIJANSTVU SPALIO SUPRUZI GARDEROBU

Mirolsav Ilić rekao je u emisiji Sceniranje da se ne odriče ničega iz svoje biografije, pa ni kako on kaže "epizodica" vezanih za pijanstvo. Pevač ne konzumira alkohol od 1989 godine, ali se u emisiji osvrnuo na period kada mu čaša nije bila strana.

- Nisam imao epizode da dva ili tri dana sedim u kafani. Posle pijanstva lečio bih se tri meseca. Ja piće ne podnosim, ali znate kako mlad čovek kaže sebi - Šta ne možeš?! Možeš! - pa se onda takmičiš sa sobom i sa drugima - kaže ilić.

Na pitanje voditeljke da li je istina da je svojevremeno u pijanom stanju zapalio garderobu svoje supruge jer je ona govorila kako nema šta da obuče, pevač je odgovrio potvrdno.

- Istina je. Desilo sa baš tako kako si pročitala. Ima jedna izreka kod mene u Mrčajevcima koja kaže: "Sve što voko buče, baca na svoja pleća". Tu se misli na vola koji kad udara rogovima u plastove sena on trzajima glave unazad baca to seno koje onda pada po njemu. E to vam se odnosi na te moje "epizodice".

Ja ih se ne odričem. I one su bile ljudske. Zamisli budalu koja dođe i spali supurzi garderobu jer je ljut. Sreća pa tad i nismo imalo mnogo neke garderobe. Danas bi to bilo drugačije, imalo bi drugu vrednost - rekao je prevač.

