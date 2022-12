"NE STIDIM SE, LJUDI SU ZLI" Milica Dabović brutalno iskrena, evo kako planira da objasni sinu svoje zanimanje, spomenula i ZARADU

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je otvorila profil na sajtu za odrasle "Onli fans" što je naišlo na žestoke reakcije javnosti.

Dok jedni osuđuju ovaj potez bivše košarkašice, drugi je podržavaju, a sada je Milica otkrila šta njeni najmiliji misle i da li podržavaju njenu odluku.

- Sa svim komentarima se nosim kao zvezda, više me ne dotiče šta narod misli. Ranije su me pogađala mišljenja drugih, ali više ne. Ne stidim se ničega. Najčešće mi pišu : "Stidi se majko". Čega da se stidim, što sam dobra riba? Ljudi su zli, uvek su me za sve kritikovali. Uvek će me neki mrzeti, a neki obožavati, to je normalno - rekla je Milica i otkrila šta će reći sinu Stefanu kada poraste.

- Mislim da sinu nikada neću imati potrebe da objašnjavam bilo šta, on kada poraste biće drugo vreme. On dobro zna ko je njegova majka i koliko sam mu posvećena. U stanju sam satima da čekam dok je on u igraonici, vodim ga na putovanja, provodim vreme sa njim... Ljudi koji me usuđuju nikada nisu ni videli sadržaj koji objavljujem na svom profilu.

Bivša košarkašica istakla je da ima podršku najmilijih.

- Svesna sam da ovo neće dugo trajati jer će narod hteti više od onoga što ja pružam, ali za sada je dobra zarada. Nije mi bilo teško da se upustim u ovo nakon sportske karijere jer ja u životu volim sve da probam, baš sve.

