IVA GRGURIĆ OTVORILA FIRMU U DUBAIJU! Pobednica Zadruge iskreno o poslu i novom dečku, evo čime ju je KUPIO Nemanja - ODUŠEVLJENA!

Bivša zadrugarka Iva Grgurić počela je svoj novi biznis, i to ni manje ni više, nego u Dubaiju.

- Nisam otišla turistički, već poslovno, tamo mi se nalazi firma. Sigurna sam da je to tržište za moj proizvod. Bila sam tamo malo više od mesec dana, ali sam odlučila da se vratim, jer mi je tu srce. Ne volim kad su mi telo i srce odvojeni, to sve treba biti zajedno. Biznis postoji već tri godine - rekla je Iva.

Ona je progovorila i o novom dečku Nemanji, sa kojim uživa već neko vreme.

foto: Printscreen

-Srećna sam i to je to što mogu da kažem, znate da nisam rečita. Jako sam srećna i zato sam se i vratila, hoću da to održim. Dovoljno sam zrela da mogu znati šta želim, ono što dobijam to i želim. Kupio me je emocijom, u odnosu je najbitnije poverenje i emocija, ne volim muškarce koji to ne znaju da pokažu i da izgovore. Predali smo se sto posto jedno drugome. Ako se jedna strana preda, to ne funkcioniše. Zato sam se i vratila, neke stvari su mi prioritet, kao što je ljubav - rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Ivu su često prozivali da je dosta toga radila na svom licu, a ona je sada otkrila da smatra da se uopšte nije mnogo izoperisala.

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam htela tamo ništa da radim, nemaju takvu uslugu kao ovde. Čim sam sletela, zakazala sam termin. Kad god dođem u Beograd svratim na ovo mesto mira, uvek sam ovde, negujem svoju kožu. Ljudi kada krenu sa tim ili odu preterano, pa se izobliče, a ja imam granicu. Nisam kompleksašica, pa da sam radila nešto na sebi, naravno da ljudi treba duhovno da se nadograđuju, ali ja volim da se negujem a uz to idu i korekcije. Nisam se izoperisala cela - navela je Grgurićeva.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 Iva Grgurić pokazala TOP liniju