HELIKOPTEROM IZ OSVETE SU ME IZBACILI U DIVLJINU: Oni otišli na ručak a PEVAČA ostavili satima sa MEDVEDIMA i VUKOVIMA u nedođiji

Daniel Popović, koji je veliku Jugoslaviju predstavljao na Pesmi za Evroviziju 1983. u Minhenu sa pesmom "Đuli", gde je osvojio četvrto mesto. S tom je pesmom na Jugoviziji pobedio tad favoriziran "Slatki greh", a onda je usledila njihova osveta.

Naime, snimali su spot za pesmi "Jugoslavenka" i pevača su ostavili u nedođiji samog tri sata.

- Helikopterom su me dovezli na Durmitor, usred ničega, gde su samo medvedi i vukovi, a ekipa s Lepom Brenom se odvezla na ručak. Ostavili su me samog u divljini i nisu se vratili tri sata. Ja sam stajao u svom oblaku parfema i umirao od straha. To nikada neću zaboraviti, prisetio se Daniel Popović (67) snimanja spota za pesmu Jugoslavenka, u kojem je nastupao i, tvrdi, to je bila osveta jer je pobedio 1983. na Jugoviziji.

S pesmom "Džuli" tada je gotovo anonimni pevač poreklom iz Crne Gore ‘pomeo‘ favorite Slatki greh i Lepu Brenu i Mišu Kovača, a iste je godine na Euroviziji osvojio četvrto mesto. Četrdeset godina kasnije Popović ima veliku želju opet zapevati na pozornici Evrosonga pa se prijavio na hrvatski, ali i nemački izbor za pesmu Evrope. Kaže da ako je mogao Džoni Logan to da uradi triput, može i on dvaput.

