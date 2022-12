NEKA PRVO PLATE 15 $, PA NEKA ONDA OSUĐUJU! Milica Dabović bez dlake na jeziku: Tamo sam u SEKSI IZDANJU kao što sam oduvek želela

Bivša košarkašica Milica Dabović u već neko vreme je u žiži javnosti zbog svog "Onlifans" naloga koji je naišao na brojne reakcije javnosti.

Ona je u svom gostovanju u Pulsu Srbije otkrila kako i zašto se odlučila za ovaj poduhvat.

Naime, ona je majka i žena koja uskoro ulazi u petu deceniju života, pa samim tim nailazi da dosta osuda oko njene odluke za seksepilna izdanja na pomenutom sajtu.

foto: Kurir televizija

- Ne osuđuje me veliki procenat, ljudi koji to čine su malograđani. Neka se ne brinu oni za moje dete, već nek' se pretplate po ceni od 15 dolara, pa kad vide kakve su moje fotografije, neka onda pišu. Ljudi nemaju predstavu da ja tamo nisam raširenih nogu, već sam u seksi izdanju, kao što sam oduvek želela -rekla je Dabović.

Nakon toga, ona se osvrnula konkretno na platformu "Onlifans" rekavši da je to vrsta pornografskog sajta i da je tamo htela da naplati svoj izgled, s' obzirom na to da na drugim mrežama nije imala tu mogućnost.

- Ja se sama borim za svoje dete, niko mi ne pomaže, poklanja, niti daje. Ja sam odlučila da otvorim "Onlifans" jer sam imala mnogo komplimenata i govorili su mi da ga otvorim. Prvo nisam znala šta je to, ali to je platforma na kojoj se kači pornografija. Ljudi su od toga napravili pornografiju, to je pre bilo za sve ljude, tamo su kuvari pokazivali svoje recepte. Ja sam došla tu da pokažem sebe na najlepši mogući način. Htela sam da naplatim svoj izgled, jer to na Instagramu nisam radila - obrazložila je bivša košarkašica.

foto: Printscreen

Potom je otkrila koliko novca može da se zaradi na "Onlyfansu" kao i to da postoje devojke koje je savetovala da naprave nalog.

- Može fino da se zaradi. Ne mogu reći konkretnu cifru koju sam zaradila, ali jesam dovoljno za sebe. Da sam malo više pokazala sebe, dosad bi mogla kuću da kupim, velike pare mogu da se zarade. Ja nikome nisam rekla "nemoj da otvaraš OF nalog", samo sam savetovala da gledaju dokle mogu da idu. Tim devojkama je mnogo lakše nego meni, ja se bojim, dok one nemaju čega da se boje. Ja nisam znala da je to težak porno sajt, bar kod nas. Jedan dan sam maltene ostala bez para, jer sam renovirala stan, pa sam rekla sebi da ću otvoriti "Onlyfans" jer su mi trebale pare na brzinu - otkrila je Dabović.

00:44 ODUVEK SAM ŽELELA DA POKAŽEM SEBE U SEKSI IZDANJU Milica Dabović bez dlake na jeziku: Htela sam da naplatim svoj izgled!

Na kraju, ona je rekla da njen sin nju voli i da će je voleti, pa je i komentarisala ljude koji joj spominju dete.

- Moj sin mene voli i voleće me najviše na svetu. Niko ga neće zezati, jer mu mama nije ono što malograđani misle. On je još uvek mali, nema predstavu o ovome, ali i kad odraste znaće ko mu je mama. Mi stalno putujemo, volimo se, on je zaista pametan dečak, priča engleski sa mnom kao maternji. Ja jedino mogu da kažem da ti ljudi koji mi spominju dete, imaju zapravo problem sami sa sobom - zaključila je Dabović.

