MARKA IZ GRUPE 187 ŽENE SU SALETALE NA SVAKOM ĆOŠKU! Sada je još bolji frajer, a evo čime se BAVI i kako IZGLEDA (FOTO)

Grupa 187, koju su činili Marko Janković, Bane Kovačević i Peđa Radosavljević oformljena je davne 1996. godine, a pesme koje su nastale u tom periodu slušaju se i dan danas.

Naime, Marko Janković odavno više nije u muzičkim vodama. Nekadašnji član grupe 187 ne eksponira se u medijima, ali i dan danas pripadnice lepšeg pola lude za njim.

Stiče se utisak da je to potpuno opravdano, s obzirom na to da puno polaže truda u svoj izgled, redovnim vežbanjem i zdravo ishranom, što se može zaključiti na osnovu njegovih objava na društvenim mrežama.

Takođe, Marko Janković je potpuno promenio zanimanje, sada se bavi se dizajnom i konsaltingom, a u isto vreme je lajfstajl fotograf, kao i kreativni direktor.

Podsetimo, on je za Kurir svojevremno otkrio u čemu je bio ključ njihove popularnosti i zašto su se raspali.

"Bilo je prilično teško. Niko od nas nije imao novca. Gru nam je napravio prvu pesmu 1996. godine. Zavisili smo od toga da li smo interesantni nekoj izdavačkoj kući. "Centroscena" je izdala naša dva prva albuma, a onda smo potpisali ugovor sa "BK saundom" i Ateljeom "Trag", koji su napravili, zajedno sa nama, sve hitove. Posle samo mesec dana od izlaska prvog spota, iz svakog automobila u gradu se mogla čuti naša muzika, i to je budilo fenomenalan osećaj. U to vreme je moglo da se živi od koncerata, ako imaš dobrog menadžera, a mi smo ih imali nekoliko. Ali, koliko meda, toliko i trnja. Takav je to život bio", pričao je on, pa dodao

"Muzika mi ne nedostaje. To je bila jedna interesantna faza, koju sam proživeo sa 20 godina. Sada sam u drugom filmu. Ključ sreće je da čovek bude zadovoljan sobom i pronađe za sebe posao koji ga ispunjava. Ukoliko ne može to, onda treba da se trudi da zavoli ono što radi, dok se ne ukažu neke bolje prilike."

Kurir.rs/M.K.