VRAĆA JE NA ESTRADU! Lukas pozvao Danijelu Vranić da gostuje na njegovim koncertima, isplivali svi detalji!

Danijela Vranić posle dugogodišnje pauze vratiće se na muzičku scenu, i to ni manje ni više nego kao gošća na koncertima Ace Lukasa.

To je najavio Saša Mirković, pevačev producent, koji je svoje pratioce obavestio preko Instagrama da će specijalna gošća na nastupima njegovog pulena biti nekadašnja velika muzička zvezda.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Gost na koncertima Ace Lukasa u organizaciji moje malenkosti - naveo je on, a u opisu objave stoji fotografija Danijele Vranić. O Vranićkinom životu i o tome zašto je nestala sa scene u prethodnom periodu Kurir je pisao više puta. Poslednja vest koju smo objavili glasila je da se Danijela zadužila na sve strane, da joj finansijski pomažu roditelji jer ona godinama ne peva, kao i da duguje ogromne pare prijateljima koju su joj pozajmljivali novac. To praktično znači da će Lukas i njegov producent ovim potezom vratiti Vranićku u muzički život i da će joj pomoći da se stabilizuje i krene od nule, ukoliko je njena odluka da se vrati pevanju definitivna. Nekadašnja "kraljica splavova", koja je važila za jednu od najpopularnijih pevačica na našoj estradi, povukla se pre tačno deset godina sa scene, u jeku popularnosti. Mnogo teško joj je, između ostalog, teško pao razlaz sa Acom Lukasom, pa se zbog toga odala i alkoholu.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala s policijom. Sve je to uticalo na nju da se povuče iz javnosti - ispričala je Vranićkina prijateljica za Kurir pre nekoliko meseci. Lukas je otvoreno pričao o onome što je uradio Danijeli.

- Pre trećeg braka sa Sonjom, koja je bila i ostala moja najveća ljubav, još dve žene zaslužuju da o njima nešto napišem. To su Ksenija Pajčin i Danijela Vranić, dve izuzetne žene. Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pevačica. Zašto nije uspela? Više je volela da sedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživela da uspeju mnogo lošije pevačice od nje - naveo je Lukas bio u knjizi "Ovo sam ja" i otkrio da je Sonja Vuksanović razlog njihovog raskida.

foto: Damir Dervišagić

Ekipa Kurira

