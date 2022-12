DARKO LAZIĆ TVRDI DA IMA NEKOLIKO NEKRETNINA, A ŽIVI KAO PODSTANAR: Pevač želi da se skući sa Katarinom, ovo su mu PLANOVI!

Pevač Darko Lazić uživa u ljubavi sa Katarinom, tvrdi da ima nekretnina ne zna im se broj, međutim već dugo živi kao podstanar.

Sad je odlučio da otkrije zbog čega je to tako.

foto: Printscreen/Instagram

- Obezbeđen sam što se nekretnina tiče, imam ih nekoliko u Beogradu, ali tamo ne želim da živim. Dovoljno zarađujem otkako sam počeo da se bavim ovim poslom, tako da sam tu svoj čovek. Imam dve kuće u Brestaču, nekretnine u Beogradu... Poroci i raskalašan život su iza mene. Posle tridesete se čovek nekako sam smiri i mislim da polako ulazim u tu fazu - ističe Darko Lazić, pa spominje i izabranicu Katarinu.

- Sve sam probao, stavljao glavu u torbu, pio, uzimao svašta, ali sad se okrećem miru i porodičnom životu. Mislim da se i na meni vidi razlika. Otkako sam s Kaćom, ne pamtim kad sam se negde zapio do jutra u kafani. Sad mi je najlepše da zajedno naručimo hranu i pustimo neki film da gledamo. Još je lepše kad mi dođu klinci, pa zajedno uživamo - rekao je pevač.

foto: Printscreen/Instagram

- Cilj mi je da s Kaćom počnem od nule, da sagradimo nešto svoje i mislim da je to, zasad, u Novom Sadu. Neću da se vraćam na mesta koja me podsećaju na bivše i slično. Niko ne zna da ja već planiram Kaću da iznenadim stanom. To će biti moj poklon za nju. Sad čekamo da se zgrada završi. Tu ćemo da se skućimo. Nisam hteo da živimo u stanu od 50 kvadrata. Ovo što uzimam sad košta celo bogatstvo, imaćemo preko 100 kvadrata - zaključuje Darko.

