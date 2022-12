NEPOŽELJNA SNAJKA! GUDELJA BRIGA ŠTA KAŽU SESTRA I MAMA! Prespavao kod Anastasije na Dedinju, a onda zajedno odleteli! BIĆE BELAJA

Anastasija Ražnatović, koja nije u dobrim odnosima s porodicom svog dečka, otputovala je fudbalerom Nemanjom Gudeljom u Španiju, u Sevilju, gde živi.

Anastasija, koja je bila u Kataru i davala podršku dečku na Svetskom prvenstvu u fudbalu, gde je naša reprezentacija završila takmičenje u prvoj fazi turnira, na noć je ugostila dečka na Dedinju, a onda su otputovali u Španiju, gde on već dugo živi.

foto: Kurir

Par se zajedno iz Dohe i vratio u Srbiju, pa je odleteo zajedno za Sevilju, u prilog čemu svedoče fotografije iz aviona. Oni su poslednji izašli iz letilice, a sedeli su u biznis klasi. Dok mu je Anastasija spavala na ramenu, Gudelj je sve vreme bio na telefonu.

Izgleda je fudbaler ne mari mnogo što njegova porodica nije u dobrim odnosima sa njegovom devojkom. Naime, iako su ispočetka zdrušno podržavali njegovu vezu sa pevačicom, više to nije slučaj. Čak je cela porodica Gudelj bila na Anastasijinom rođendanu, a onda je pukla tikva.

foto: Kurir

Sada njegova majka Olivera i sestra Vanja ne žele nikakav kontakt s mladom pevačicom. Njih dve su, kako je Kurir pisao, od Nemanje tražile da dobiju razdvojene karte tako da na tribinama ne budu u blizini Ražnatovićke, što se i desilo. Šta je pravi razlog za sukob i netrpeljivost između njih, niko sa sigurnošću ne zna, mada su se proteklih nedelja mogle čuti različite priče u javnosti o tome zašto je došlo do razdora i zašto su Olivera i Vanja prekinule kontakt s potencijalnom snajkom.

Prvi signal da nešto ne štima bio je to što su njih dve otpratile Anastasiju sa Instagrama, a do tad je sve bilo u redu. Ova situacija navodno je veoma pogodila Anastasiju i pokušala je da izgladi odnos sa njih dve, pa je o tome obavila razgovor s Nemanjom, ali on izgleda nije uspeo da pomiri zavađene strane.

foto: Printscreen/Instagram

Nemanja je inače veoma blizak sa celom porodicom, majkom, bratom i sestrom, jedni drugima su velika podrška, a na društvenim mrežama mogu se videti njihove porodične fotografije na kojima su uvek zagrljeni, nasmejani i srećni.

