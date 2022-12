OVO JE SIN ANE BEKUTE Rodila ga sa 17 godina, bila primorana da ga ostavi u DOMU, a evo u kakvom su zapravo ODNOSU!

Pevačica Ana Bekuta rodila je sina Igora sa samo 17 godina, a tada je sa velikim bolom donela odluku da naslednika ostavi u domu za nezbrinutu decu.

Ana je rano postala majka, a veoma mlada je prolazila kroz teške trenutke, koje je, na sreću, veoma brzo uspela da prebrodi, a svom sinu obezbedi bezbrižno detinjstvo i normalan život.

Pevačica je sina rodila u vanbračnoj vezi. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi. Ana Bekuta je sina Igora Polića nakon rođenja ostavila u domu za nezbrinutu decu, a i danas joj je teško da se priseća ovog traumatičnog iskustva.

Kako je Ana jednom prilikom istakla rođenje Igora ju je ubrzalo njenu odluku da se bavi muzikom. Danas njih dvoje imaju odličan odnos, a Igor mamu redovno podržava na koncertima i nastupima.

Anin sin je jednom prilikom rekao da razume zašto je njegova majka to učinila, te da to nije ostavilo bilo kakve posledice na njega.

- Otkako znam za sebe, znam da je ona bila prinuđena da jedan deo života bude bez deteta. To se nikada nije krilo od mene, niti je na mene ostavilo bilo kakve posledice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije, i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Verujte da sam na taj period uvek gledao najnormalnije. Taman posla da sam majci zamerio što je morala da me da u dom. Nikad joj to nisam prebacio. Moja majka je to morala da uradi jer je takav bio zakon tada - izjavio je Igor jednom prilikom i dodao da nije u kontaktu sa svojim ocem.

- Imam sve informacije o svom ocu, ali se ne čujemo, niti se viđamo - zaključio je Polić svojevremeno.

