TUGA ZA DŽEJOM NE JENJAVA! Stevan Anđelković sa knedlom u grlu progovorio o legendi: "Bio je RADOST koja hoda!"

Pevač Stevan Anđelković došao je na dvogodišnji pomen Džeju Ramadanovskom za kog je uvek govorio da mu je bio drugi otac. Sada je kroz suze progovorio o njemu.

- Samo najlepše i najemotivnije. Kad sam došao u Beograd on mi je bio drugi otac. Svako druženje sa njim je bila avantura, puno ljudi, on je uvek bio domaćin, gde god da smo bili, on je bio taj koji je vodio računa o svemu. On je bio radost koja hoda - zaključio je Stevan.

Podsetimo, legendarni pevač Džej, poznat je po teškom detinjstvu, najemotivnijim baladama ali i šarmu kojim je osvajao sve oko sebe .Preminuo je na današnji dan 2020. godine u 57. godini. Džeju je otkazalo srce.

