"DŽONI ZAVRŠIĆU PRE VAS, PERA ĆE DA ME PROZOVE, ALI VI NEMOJTE DA...": Acko se prisetio Džejevih reči koje teraju SUZE NA OČI

Pevač Acko Nezirović gostovao je u specijalnoj emisiji Pulsa Srbije povodom dvogodišnjice od smrti Džeja Ramadanovskog.

Voditelj Ivan Gajić napomenuo da se stiče osećaj da je Džej dosta toga na neki predvideo svojim pesmama, pa ga je interesovalo da li je to istina.

- Sada kada vraćam film i kada se setim puno tih nekih događaja. On je govorio u pijanstvu "Džoni ja ću da završim pre vas, znaš ono moje". Obavezno je govorio da nema plakanja, nego mora da se zezamo i pevamo kako on voli. Mnogo puta je pričao da će pre nas da ode, govorio je da će Pera da ga prozove. Govorili smo mu da lupa. Svi smo bili ljuti na njega, zašto ne uspori malo? - istakao je pevač.

- Pokojni Sinan, Džej i ja gde god da smo išli, nama je hotel služio da uđemo istuširamo se i presvučemo. Nismo spavali. To je tako trajalo, pa sam ja govorio da je dosta i da idemo. Međutim, on se tek tada aktivirao. Eto poslednjih nekoliko godina ja sam se malo i povukao. Nisam ni mogao da utičem na njega jer nije hteo nikoga od nas da posluša, a krivo mi je bilo što mu se to dešava - naveo je pevač.

- Poslednji put smo ga videli 20 dana pred njegovu smrt u Mostaru. Kada sam ga video, baš ga je bila voda napala i baš se ugojio. Zvao nas je drug tada u restoran zatvorenog tipa, tu je on uzeo da peva ali nije mogao. Njega ljudi vole, njemu je potrebno samo da se pojavi i bila bi drugaćoka atmosfera. Tačno sam znao tada da neće on još dugo da izgura - rekao je pevač.

