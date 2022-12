ANA BEKUTA ĆE PRAZNIKE PROVESTI SAMA! Pevačica otvorila dušu, priznala gde će OTPUTOVATI

Pevačica Ana Bekuta (63) progovorila je o svom životu godinu dana nakon smrti dugogodišnjeg emotivnog partnera, političara Milutina Mrkonjića, koji nas je napustio u 79. godini života.

Ana Bekuta se fokusirala na posao, te će i ovu Novu godinu provesti radno, na crnogorskom primorju.

foto: Printscreen

- Ove praznike ću provesti sama. Slobodne momente u Crnoj Gori ću provesti u šetnji, to sigurno - rekla je muzička zvezda u prvom obraćanju pred predstavnicima sedme sile posle velikog gubitka, pa navela da li u pomenutoj zemlji ima ljudi koji su joj bliski.

- Tamo imam dosta prijatelja, koje ću obići. Biću na nekim ručkovima, tamo gde se jede dobra riba... U nekim restoranima, gde se jede dobro, pošto je vreme posta, a ja ću i tada postiti. Eto, tako nekako - kazala je Ana Bekuta.

- Počeo je post, kako da ne postim... U ponoć za Novu ne znam šta ću tačno poželeti ljudima, to će biti stvar trenutka. Sem dobrog zdravlja i sreće, videću šta ću još - dodala je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Ana Bekuta prisetila se reči pokojnog partnera, pa se, inspirisana istim, tada obratila ženama.

- I, ako mi dozvolite, devojke, da podelim s vama lekciju svog života. Ako muškarac oseća imalo stida zato što vas voli, ako mu smeta što ga neko naziva papučarom zbog toga što vas voli, ako mu je neprijatno da ponekad bude malo manje bitan - bežite od njega. Ili vas ne voli ili je nesiguran. Ne treba vam takav partner. Pravi muškarac se ne stidi ljubavi, nije mu problem da pridrži vašu torbu dok se borite sa životom, nije mu bitno šta će neko reći i kakav će imidž imati zato što voli baš vas. Ne tražite im opravdanja. Sakrivanje ljubavi i stid zbog ljubavi nema opravdanja. Ljubav ne sme da se krije pred drugovima, pred kafanom i pred svetom. Kada vas on iskreno voli, on voli to i da pokaže - napisala je Ana Bekuta tom prilikom na pomenutoj društvenoj mreži.

