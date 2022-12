VANJA MIJATOVIĆ NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! Pevačica imala lažnu svadbu, venčala se u Dubaiju, a sada ne NOSI BURMU!

Vanja Mijatović koja je nedavavno izgovorila sudbonosno "da", sada je otkrila detalje svog nekonvencionalnog braka.

Naime, pevačica Vanja Mijatović, koja je nedavo izgovorila sudbnosno „da“ dugogodišnjem vereniku Aleksandru, odlučila je da zadrži svoje prezime. Ta odluka iznenadila je mnoge, a kada je voditeljka upitala da li je to zasmetalo njenom suprugu delovalo je da se Vanja malo zbunila.

foto: printscreen

- Pa, nije imao ništa protiv (smeh). Nije, nije (smeh)- rekla je Vanja.

Međutim, tu nije bo kraj iznenađenjima kada je u ptanju brak Vanje Mijatović. Iako je san većine žene da dijamantski prsten zasija na njihovoj ruci, voditeljka je primetila da pevačica ne nosi burmu.

foto: Printscreen YouTube

- Mi smo totalno par koji je kontra od svega onoga što mora, kod nas u stvari ništa ne mora. Mnogi su me pitali kako mogu da pravim svadbu, a nismo se venčali u crkvi i u opštini. Moja svadba, moja pravila! Kada je bila žurka, odnosno to svadbeno veselje, svima je čudno što nije bilo i opštinskog venčanja. Čak je jedan naslov glasio „Udala se, a ostala devojka“, to mi je bilo baš simpatično. Čak su pričali da sam prevarila naciju (smeh). Zapravo je sve vrlo jednostavno. Taj dan smo hteli da imamo samo žurku zbog nas i zbog gostiju jer nismo želeli da umaramo ljude od jutra, koje nije moj saveznik. Drugog dana smo hteli venčanje, kao što se i desilo kasnije u Dubaiju- objasnila je Mijatovićeva.

Iako njen suprug nije ljubitelj kamera i javnog života, za njihov poseban dan ispunjavao je sve mladine želje te je ispozirao i pred pripadnicima sedme sile.

- On je sve prepustio meni tog dana, čak je bio i grčk bend po mojoj želji. Ali jednostavno on ne voli kada su sve oči uprte u njega, što ja razumem. Tako da preživeli smo prvi ples što je bitno - istakla je pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

50:14 MAJKE I SNAJKE SE03 EP59