TUGA U ZOLINOM DOMU U DERVENTI: Majka Bosa se ne javlja na telefon, ne izlazi iz kuće, doživela LIČNU tragediju

Dom Čolića u Derventi zavijen u crno. Majci Lazara Čolića Zole Bosiljki premino je otac.

- Bosa je doživela ličnu tragediju neposredno pred Zolin ulazak u Zadrugu 6. Nisam u prilici da kažem šta se zapravo desilo, ali kako zbog toga, tako i zbog Lazareve rešenosti da ponovo uđe u "belu kuću“, gotovo da je prekinula kontakt sa svima, a rijaliti uopšte i ne gleda - govori izvor.

foto: Printscreen/Pink

- Ne javlja se na telefon, a vreme provodi u kući u koju prima samo nekoliko bliskih komšinica sa kojima popije kafu i porazgovara o stvarima koje čine svakodnevicu. Ovu sezonu Zadruge izbegava da gleda, jer nije bila naročito srećna što je Zola rešio da učestvuje, najviše zbog toga što je u imaginarijumu i Miljana kojoj Bosa još nije oprostila sve što je uradila njenom sinu. Pored toga, Bosiljka misli da je vreme da se njen sin uozbilji, mane se televizije i rijalitija i počne da zarađuje baveći se nekim normalnim i poštenim poslom koji bi ga vratio u anonimnost.

Bosiljka je potvrdila da je u žalosti i da je ostala bez oca.

- Izbegavam da govorim za medije, iako bih imala štošta da kažem. Umro mi je otac. Sada nemam ni tatu ni mamu. To me mori pa se ne oglašavam, a iskrena da budem, ne pratim ni rijaliti. Pogledam ponekad neki klip i to je to. Hvala vam što se zvali, a ja ću se uskoro oglasiti - kratko je rekla Bosiljka i dodala da Zola zna da mu je deda preminuo jer se sve desilo neposredno pred njegov ulazak.

kurir.rs/alo

