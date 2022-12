DANIJELA DIMITROVSKA OTKRILA NEPOZNATE DETALJE IZ ŽIVOTA: Osvrnula se i na odnos sa sestrom, a evo kakvi su joj planovi!

Manekenka Danijela Dimitrovska radi punom parom i uveliko se priprema za predstojeće praznike, a sada je priznala da i dalje nije okitila jelku, kao i kako planira da provede praznike. A, osim o aktuelnim temama, Danijela se osvrnula i na odnos sa sestrom Ivanom koja joj je oslonac oduvek.

- Pevam za sebe, ali ne znam kako bi se to svidelo drugima. Kažu da imam sluha, samo ne znam da li je to za javnost. Ja mnogo volim da pevam, ja sam jedan veseljak u suštini, ali samo za uži krug prijatelja - kazala je Dimitrovska koju su novinari pitali da li je okitila jelku, kao i da li će joj sin Matija pomoći:

- Nisam, to je tek početak, sin mi je rekao da moramo zajedno. Njemu je to bitno, volimo da zajedno učestvujemo - kazala je ona, ali ipak nije sigurna da li će njen sin provesti Novu godinu s njom u Crnoj Gori:

- Videćemo, videćemo.

Ona ističe da Matija više voli more, od planine zbog čega je vrlo moguće da će joj se pridružiti u Budvi na dočeku.

- Matija voli da skija, voli i toplije krajeve, ali kao svako dete više voli more. Danijela ima dosta novogodišnjih želja, ali kako kaže, uvek poželi onu najneophodniju.

- Ja sam toliko dosadna s tim, zdravlje je u današnje vreme nešto što je primarno. To je najveće bogatstvo koje možemo da imamo i to je nešto čemu bi treblo da težimo, tako da je to moja najveća želja - kazala je ona i istakla da nema velike planove u Novoj godini, već samo da ostane zdrava:

- Imam i nemam planove. Vremenom sam shvatila da ne bi trebalo da pravim planove. Trudim se da budem zdrava zbog svog sina i da uživam s njim. To su mi planovi.

Oni koji je poznaju, znaju da je veoma bliska sa sestrom Ivanom, a sada Danijela priznaje da joj ona nije bila podrška u pojedinim situacijama, već u svim:

- Ivana je meni podrška kroz ceo život, ne mogu sada da izvučem jedan momenat. Sada od kada sam se vratila, koristim svaki trenutak da budemo zajedno.

