"BAKA PRASE JE ĐUBRE, UBIO JE KIKU U POJAM"! Potresna ispovest majke nastradale jutjuberke: Plačem i molim Boga da je sve ovo san

Majka tragično nastradale jutjuberke Kristine Kike Đukić Nataša Đukić otvorila je dušu i otkrila detalje ćerkine smrti.

U decembru prošle godine, majka je saznala da je mladoj gejmerki Kristini Đukić, poznatijoj kao Kika, konstatovana smrt.

Neutešna majka jutjuberke ne može da se pomiri sa činjenicom da njene mezimice više nema.

- Sedim, plačem i gledam njenu sliku. Molim Boga da je sve ovo san, da se sutra probudim i kažem: „Bože, kako odvratan san“. To se neće desiti, nažalost, moje bebe više nema.

Bol koju Nataša oseća ne može da opiše rečima, a kako kaže, nikada nikome ne bi poželela da se nađe u njenoj koži.

- Prvi put sam izgovorila: „Bože, uzmi mene, vrati nju“, taj momenat ne može da se opiše. Ne daj Bože da iko ikada doživi ono što sam ja doživela te noći - rekla je Nataša.

- Bol ne jenjava, ne spavam, ne mogu normalno da funkcionišem, ali u meni je snage samo da saznam pravu istinu, to me i drži.

Nataša je progovorila i o jutjuberu Baka Prasetu i sukobu sa Kikom.

- Baka Prase je đubre, ali mnogo pametno đubre koje zna da zaradi pare. Ja ću njemu da oprostim, ali neću zaboraviti nikada. Njemu je krivo, ne može da se pomiri sa tim što su ga napadali i govorili mu da je on kriv za Kikinu smrt. On indirektno jeste, na neki način ju je "ubio u pojam", jer ona nije očekivala to, napad dva miliona fanova nije očekivala", zaključila je Nataša.

