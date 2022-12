PLAVUŠA IZ DŽEJOVOG SPOTA MUŠKARCE JE DOVODILA DO LUDILA: Prelepa Nađa bila je MIS ŠARMA, a evo gde je sad i kako izgleda (FOTO)

Džej Ramadanovski, koji je preminuo pre dve godine, iza sebe je ostavio brojne hitove, a jedna od njegovih najslušanijih pesama svakako je "Sunce ljubavi".

U spotu za omenutu pesmu pojavila se i plavokosa lepotica Nataša Nađa Vojinović. Nađa je rođena u Beogradu, ali trenutno živi i radi u Bijeloj, malom mestu kod Herceg Novog u Bokokotorskom zalivu.

foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić

"To je bilo 1994. godine, sada zvuči daleko, a kao da je juče bilo. Sećam se tog dana kad me jedna modna agencija pozvala na kasting. Mladost sa sobom nosi bunt, ponos, strah…. Želja da uspem savladala je strah da li ću odgovoriti zahtevima režisera. Konkurencija je bila velika, a moja očekivanja još veća. I ostvarilo mi se", ispričala je ona o tome kako je došlo do toga da se pojavi u Džejevom spotu.

foto: Printscreen

Ona se jednom prolikom prisetila i toga kako je izgledala saradnja sa njim.

"Bio je zanimljiv, komičan, voleo je da se šali, ali dok se snima vrlo odgovoran i zahtevan. To je za mene bila odlična saradnja. I honorar je, za te devedesete, bio dobar", istakla je Nađa.

Nakon ovoga lepa plavuša se pojavila u još nekoliko spotova, a najponosnija je na učešće na izboru za "Miss YU", gde je osvojila titulu "Mis šarma".

foto: Printscreen

Kako je istakla, danas je u potpunosti fokusirana na sina, a svojevremeno je bila i zaštitno lice jedne lokalne televizije u Herceg Novom.

Kurir.rs/Novi.me