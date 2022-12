DRAGANA MIRKOVIĆ ZA SVOJU DECU NAPRAVILA DIZNILEND: Morala sam da im napravim neke "zamkice" OBOJE SU TALENTOVANI NA MAMU!

Prilike za druženje sa Draganom Mirković nisu česte, ali sa njom su uvek krajnje iskreni razgovori. Bez ustručavanja otkrila je ekipi Kurir TV, sve u vezi sa njenim naslednicima Markom i Manuelom, a najpre je prokomentarisala ćerkino povlačenje sa instagrama.

foto: Kurir Televizija

- Za nju je to bilo previše i ja sam znala da će ona to da uradi. Ipak je ona žensko. Marko je muškarac, on se nasmeje na neke stvari, simpatično mu je i pritom nije nešto zaluđen društvenim mrežama. On na svom instagramu ima samo 5 slika.

Dragana kaže da Marko i Manuela žive u posebnim stanovima u Beču i da oboje tamo studiraju.

foto: Kurir Televizija

- Oni već sada žive zasebno. Oboje su u Beču zbog fakulteta. Žive u odvojenim stanovima, ali svaki slobodan trenutak koriste da posete mamu i tatu, a napravili smo i neke "zamkice" za njih.

03:20 DRAGANA ZA SVOJU DECU NAPRAVILA DIZNILEND: Morala sam nekako da ih namamim da nas češće posećuju OBOJE SU TALENTOVANI NA MAMU!

U dvorcu ima raznih bilijara i tome sličnog i odjednom je Beč nezanimljiv, pa sa celom ekipom dolaze u dvorac kod nas. To je bila Tonijeva ideja moram da priznam. On je rekao hajde da im napravimo Diznilend pa da vidiš kako će da dolaze - rekla je Dragana kroz smeh.

Za svoju decu kaže da su jako talentovana i da je zbog toga ponosna.

- Njih dvoje su jako talentovani za muziku na mamu. Zaljubljena sam u Manuelin glas i u Markov talenat.

Na pitanje voditelja da li neko od njih planira da krene majčinim stopama Dragana je odgovorila da u to sumnja.

- Nema šanse. Pa pogledajte Manuelu. Malo bila na portalima i već zbrisala. Oni to rade više iz hobija - kaže Dragana.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud