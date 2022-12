ILDA ŠAULIĆ ZAPLAKALA NA ROĐENDANSKOJ ŽURKI: Muž joj priredio OGROMNO iznenađenje, njenoj sreći nije bilo kraja

Ilda Šaulić proslavila je 44. rođendan u jednom prestoničkom lokalu, a zbog ćerkice završila je u suzama.

- Hvala svima što ste došli u ovolikom broju! Imam dosta želja, uglavnom je sve to vezano za muziku - kazala je Ilda Šaulić na početku.

- Ovo je iznenađenje od supruga. Ono što me je oduševilo je to što je moja devojčica stigla sa rekreativne. Kasnili su, bilo mi je žao što ne mogu da je sačekam, ali je suprug već to organizovao! Sad kad sam ušla, kad sam je ugledala, samo što mi suze nisu pošle - istakla je ćerka pokojnog folk pevača Šabana Šaulića.

05:32 Rođendan Ilde Šaulić

- Rekla mi je samo: "Je l' mogu ja sa tobom kod drugih tamo", kazala sam joj: "Ne, sačekaj me". Slatka je, ima jedan rajfić na kojem piše "Happy birthday" baš me je, onako, razgalila! Drago mi je što je ovde - dodala je Ilda, za koju je malo potom izneta i torta na dva sprata.

kurir.rs

Bonus video:

04:43 ILDA ŠAULIĆ SPREMA GALA ŽURKU ZA SVOJ ROĐENDAN?! Slavljenica otkrila kako će obeležiti poseban dan JEDNOM GOSTU SE POSEBNO RADUJE