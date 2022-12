KIJA KOCKAR POTKAČILA LUNU I SLOBU! Objavila snimak iz Zadruge 1 i napravila haos: Svi su videli šta si mi URADIO! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar nedavno je izjavila da ne želi da komentariše rijaliti program "Zadruga".

Niame, Kiju je bivšu suprug pevač Sloba Radanović prevario sa Lunom Đogani u Zadruzi, zbog čega je i dospela u žižu interesovanja.

Kija je sada objavila video snimak na svom Tviter nalogu iz "Zadruge 1". Na snimku se može čuti Kija kako provocira Slobu i njegovu ljubavnicu, a izdvojila je deo gde govori sledeće:

"Svi su videli šta su mi uradio, svi su videli! I pop što nas je venčao, jer gledao na Jutjubu verovatno", pričala je Kockareva, te je uz to dodala opis: "Rekla sam".

Inače, Kija godinama ne želi da je mediji povezuju sa "Zadrugom", a sada je ipak sama pokrenula ovu temu.

"Zaista me to pitate na ovakvom događaju? Ne zanima me", nervozno je odbrusila Kristina jednom prilikom kada je dobila pitanje vezano za rijaliti.

