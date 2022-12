DARKO LAZIĆ SE U TAJNOSTI ZAREKAO NA VEČNU LJUBAV, A SADA OTKRIVENO I ZAŠTO! Isplivali svi detalji PRIVATNE CEREMONIJE! ŠOK RAZLOG

Darko Lazić i njegova izabranica Katarina venčali su se u strogoj tajnosti u opštini u Novom Sadu u prisustvu kumova i svega nekoliko prijatelja.

Kako prenose domaći mediji, razlog zbog kog je folker na sve načine pokušavao da sakrije da je po drugi put izgovorio sudbonosno „da“ je to što je njegova sada zvanična supruga, navodno već skoro dva meseca u drugom stanju.

Kako izvor blizak novopečenim bračnim partnerima otkriva, Lazić se emotivnom partnerkom oženio samo dve nedelje nakon saznanja da će mu roditi dete.

- Katarina je najradosnije vesti podelila s Darkom pre svega 15 dana. Nije mogao da dođe sebi od sreće. Kako bi joj dokazao da je spreman da brine o njoj i bebi, pitao ju je da se uda za njega i čim je pristala, brže-bolje je zakazao opštinsko venčanje - navodi izvor i otkriva da su se bračni partneri međusobno dogovorili da naprave intimno slavlje na kom neće prisustvovati članovi njihovih porodica. - Iako je mnoge začudilo što su se venčali bez prisustva porodice, smatrali su da je tako najbolje s obzirom na to da su sve isplanirali na brzinu i da je Kaća na početku trudnoće. Gala slavlje ostaviće za kraj sledeće godine, kada se ona oporavi od porođaja. Porodice im to nisu zamerile, već su im požele svu sreću u braku i daljoj budućnosti - završava izvor.

Inače, koliko je Lazićev odnos sa Katarinom i pre venčanja bio ozbiljan, svedoči i činjenica da je Lazić je od svojih menadžera nedavno tražio 40.000 evra. Taj novac mu je bio potreban da dovrši opremanje stana u kom će se skućiti sa svojom devojkom, o čemu je Alo! ekskluzivno pisao.

Podsetimo, Darko iz braka s Anom Sević ima ćerkicu Lorenu, a iz veze sa višegodišnjom partnerkom Marinom Gagić trogodišnjeg sina Alekseja.

Podsetimo, kako je Kurir prvi objavio, ova pevačeva odluka da o venčanju ne obavesti svoju porodicu izazvala je bes i razočarenje kod njegovih najbližih, koji su mu jako zamerili što su za ovo saznali, kao i ostali, iz medija. Ipak, oni, a posebno majka Branka, kao glavnog krivca za sve vide njegovu novopečenu suprugu Katarinu.

- Čula sam i ja u međuvremenu da se moj Darko oženio. Mene oni nisu zvali, stvarno ne znam zbog čega. To morate da pitate njih dvoje. Oni to najbolje znaju. Nije se ni bratu javio skoro nedelju dana. Šta da vam kažem? On ume da krije takve stvari, a otkad je opet u vezi s Katarinom, zna da mi se ne javi danima. To je verovatno ona tražila od njega da nam ne priča. Naravno da mi je žao što nas nije zvao na taj lep i srećan dan. Ja sam bila čula da su na nekom putu zajedno, ali eto... Imali su sigurno neke važnije ljude od nas koji su prisustvovali venčanju. To je sve što imam da kažem - poručila je razočarana Branka za Kurir.

