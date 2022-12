ON JE BIO VELIKA LJUBAV GOCE BOŽINOVSKE! Posle Šijana, pevačica je ludo volela francuskog KNJIŽEVNIKA koji je optužen za KRAĐU

Privatni život Goce Božinovske oduvek je bio izložen javnosti, kako zbog pevačke karijere, tako i zbog emotivnih partnera.

Poznato je da Goca iz ljubavi sa kompozitorom Radetom Vučkovićem ima ćerku Jelenu, a njeno ime najčešće se vezuje za pokojnog muža Zorana Šijana sa kojim je dobila Mirka i Zoranu.

Ipak, da je sada već stara ljubav Goce Božinovske u njen život ušetala iznenada manje je poznato široj javnosti.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Naime, francuski filozof i književnik Danijel Šifer, u emotivnoj vezi sa pevačicom bio je nakon Šijanove smrti, a kada je svojevremeno za medije pričao o njihovoj vezi imao je samo reči hvale:

- Goca je moje ogledalo. Nama nisu potrebne reči. Postoji intuicija, a to je ljubav. Imati takvu ljubav možda nije lako jer su tu porodica, društvo i obaveze. To je fatalna ljubav. Nisam čovek koji može da živi nornalno, ja sam amoralan, trebalo je da živim u prošlom veku jer bih bio spreman da za ženu odem na dvoboj - rekao je on dodao:

- Nama nikada nije dosadno. Šetamo, pričamo, a nije nam dosadno ni kada ne pričamo, jer onda radimo nešto drugo. Puno pričamo, a malo spavamo. Između nas postoji fizička i psihička strast - kaže stara ljubav Goce Božinovske, a pevačica se takođe jednom prilikom dotakla ove teme:

- Veći je Srbin od mnogih Srba. Zagonetan je i čudan, a ja volim čudne i jake ličnosti. Osoba pored mene mora da se izdvaja od drugih, da bude specifična. Danijel je čovek van mog sveta. Specifičan je, čudna faca… Nažalost, ne govorim njegov jezik, a on priča srpski tako kako priča, jako oskudno“, rekla je ona.

foto: Printskrin / You Tube

Paparaco fotografije Božinovske i Šifera objavljene su u magazinu "Svet" 1999. godine, to je bilo posle njene veze sa Zoranom Šijanom, a pre veze sa Nebojšom Tubićem Žapcem. Interesantno je to da je Šifer svojevremeno, nedugo nakon toga, opružen za krađu.

Kurir.rs/Nova.rs

Bonus video:

00:57 ZAVRŠENA JE PRVA POLUFINALNA NEDELJA! Poznati finalisti emisije Majke i snajke! OVE DVE PORODICE SU IMALE ISTI BROJ POENA!