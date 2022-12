DARKO LAZIĆ POKAZAO SLIKU SA VENČANJA! Mlada blista u venčanici, mladoženja je ČVRSTO GRLI!

Vest da se Darko Lazić u četvrtak u tajnosti venčao sa svojom devojkom Katarinom u jednoj opštini u Novom Sadu brzo je obišla region.

Dok je u javnost isplivalo malo podataka sa same ceremonije koja se održala u prisustvu nekoliko ljudi, ubrzo se saznalo da sklapanju građanskog braka nisu prisustvovali ni Darkova majka Branka, ali ni njegov rođeni brat Dragan. Ali bez obzira na zaplet situacije, mladenci Darko i Katarina nisu mogli da sakriju euforiju povodom sklapanja braka, te su ubrzo pokazali i prve fotografije sa svadbe.

Naime, Darko i Katarina provode svaki momenat zajedno otkako su započeli vezu, te su tako sada zajedno otputovali u Austriju. Darko je na svom Instagram storiju objavio snimak, koji izazvao brojne komentare upravo zbog uramljene fotografije sa venčanja u uglu vozila. Lazić ju je u jednom trenutku zumirao, a onda i snimio njihove reakcije, što je izazvala podeljenja mišljenja brojnih fanova.

Snimak se proširio društvenim mrežama, jedni komentarišu da mladenci izgledaju prelepo, dok su drugi ubeđeni da je napravio štos, i da to zapravo nisu oni.

Inače, ni pevač, ni njegova izabranica, se nisu oglašavali povodom navoda u medijima, da su sklopili brak u tajnosti.

Podsetimo, njegova majka je otkrila da je čula za venčanje, ali da nije razgovarala sa sinom. Kako je za Kurir izjavila, Katarinu krivi za to što su se u tajnosti venčali.

- Čula sam i ja u međuvremenu da se moj Darko oženio. Mene oni nisu zvali, stvarno ne znam zbog čega. To morate da pitate njih dvoje. Oni to najbolje znaju. Nije se ni bratu javio skoro nedelju dana. Šta da vam kažem? On ume da krije takve stvari, a otkad je opet u vezi s Katarinom, zna da mi se ne javi danima. To je verovatno ona tražila od njega da nam ne priča. Naravno da mi je žao što nas nije zvao na taj lep i srećan dan. Ja sam bila čula da su na nekom putu zajedno, ali eto... Imali su sigurno neke važnije ljude od nas koji su prisustvovali venčanju. To je sve što imam da kažem - poručila je razočarana Branka za Kurir.

