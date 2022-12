HITNO SE OGLASILA NAKON TVRDNJI DA JE OJADILA SARADNIKE ZA 700.000! Nataša DNK rešila sve da prizna, razotkrivena PRAVA ISTINA

Nataša Aksentijević je neko vreme na meti raznih medijskih natpisa, a nedavno se pojavila vest da duguje novac bivšm poslovnim partnerima.

Naime, voditeljka je rešila da stavi tačku na sva nagađanja, pa je priznala da li ima istine u ovim naslovima i kako je reagovala kada je sve ovo pročitala.

- Jednog dana će tim ljudima koji pišu sve to obiti o glavu, ne treba pisati o nečemu, a da se to nije proverilo. Ja nisam na sudu, niko me nije tužio. Istina je da taj Kulturni Centar nije isplaćen, ali biće kad za to dođe vreme – kaže Nataša i otkriva gde je nastao problem sa nekadašnjim saradnicima:

- To su osujećeni ljudi koji su nekada sarađivali sa nama. Možda nisu uradili svoj posao kako treba, pa je to moralo da se ispravlja i radi ponovo. Pa su tako dali pažnju tome zbog nekih ličnih frustracija, ja se na takve stvari ne obazirem - kaže Nataša.

Prema tvrdnjama njenih saradnika, koje je oštetila, Nataša je snimala seriju za jednu nacionalnu televiziju, ali nakon završenog snimanja nije uspela da proda projekat. Ostala je, prema ovim navodima, dužna za iznajmljene lokacije, ali i mnogim ljudima koji su radili na samoj seriji.

- Nataša duguje 240.000 po ugovoru, koliki je bio ugovor za mesec dana zakupa, ali ona je imala problem s naručiocem projekta, jednom televizijom, koji nije ispoštovao ugovor s njom još uvek i onda ona nije mogla da ispoštuje dobar deo ugovora s ljudima koji ima. Poznajem je i ne verujem da postoji bio koji razlog da ona to ne ispuni kada bude njen ugovor ispoštovan. Ja sam izdao prostor da ona snima seriju, upućen sam u celu priču i znam da naručilac posla nije ispunio ugovor i da se ona rve s njim da bi isplatila ljude na kašičicu. Nikakva tužba ne postoji. Pravna služba će obračunati kamatu i koliko tačno Nataša duguje za ovaj period koji je čekamo - rekao je izvor.

