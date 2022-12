"DEJAN ME JE UČIO DA SVE GLEDAM KROZ NOVAC" Aleks se pere pošto ga je javno prevarila sa Carem, oplela i po NJEGOVOJ PORODICI

Aleksandra Nikolić na meti je brojnih osuda otkad je ušla u emotivni odnos sa Filipom Carem iako je imala dečka. Ona je progovorila o detajima odnosa sa sada već bivšim dečkom Dejanom Dragojevićem i pokušala da opravda svoju prevaru.

- Dejan me je učio da sve gledam kroz novac, da uvek gledam gde mogu da zaradim, da ništa ne radim besplatno. Nije to loše. Učio me je da ništa ne radim, a zarađujem, ali smo različiti. Planirao je da odemo daleko i da pravimo decu, to mi je rečeno kad sam ušla - započela je Aleksandra, pa se dotakla i Dejanove porodice.

foto: Printscreen/Youtube, Nenad Kostić

- Bila sam ispoštovama od njegove porodice. Nisu me odmah prihvatili, ali vremenom jesu. Niko me od njegovih nije gledao loše. Gledali su me kao njihovu. Ja sam želela da sami živimo, a ne tamo, al eto...

Aleks je istakla da joj nije žao zbog raskida sa Dragojevićem, kao i da se njenoj majci on nikada nije sviđao.

- Ništa me ne boli ni u duši sada, smo sam prekinula, stvarno je tako i Filip kad je došao videla sam da je kraj i ne kajem se iako je Filip mene ispalio. Teško mi je što Dejan prolazi kroz pakao i sramota me je zbog njegove porodice, al šta ću, ja sam postupila kako sam osećala. Nije sve bilo idelano sa mojom i njegovom porodicom. Moja mama je čudna žena. Prihvatila ga je zbog mene, ali nije njoj tu nešto kod Dejana odgovaralo - priznala je ona.

kurir.rs/pink