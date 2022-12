ZBOG OVOGA SU JOŠ U SVAĐI ANA BEKUTA I ZORICA BRUNCLIK: Procurile prepiske, a onda se u sve umešao i Kemiš

Ane Bekuta i Zorica Brunclik godinama nisu u dobrim odnosima, a pomirenje se ne nazire. Naime, Zorica i Miroljub Aranđelović Kemiš i dalje su nepopustljivi iako je razmirica počela naizgled nevažnim događajem, sukobom zbog Aninog kašnjenja na snimanje zbog kojeg je Zorica nakon dva sata čekanja demonstrativno napustila.

Svađa Ane Bekute i Zorice Brunclik, uostalom i čitava situacija dodatno se iskomplikovala kada je Ana, kako su tada prenosili mediji, na "Twitter" nalogu objavila prepisku sa Kemišem, na šta joj je harmonikaš odgovorio javnim pismom.

- Draga Ana, 18. novembra, u 9 časova Zorica je ustala, u 10 je došao frizer, u 11:45 krenula je ka televiziji, a u 12:45 stigla i bila je spremna za snimanje. Čekala je bez ijedne reči do 15:15, a onda se presvukla i krenula kući... Isto bez ijedne reči... A ti, draga Ana kažeš : "Zašto me nisi zvala?" Ti barem znaš, pošto si od 78 emisija "Zvezda Granda" sa Zoricom snimila 38, da ona nikada nije zakasnila ni minut. Je l' tako, draga Ana? - poručio je Kemiš tada , pa istakao da je Bekuta navodno lažirala njihovu prepisku i da uprkos tome naziva Zoricu sujetnom.

- Draga Ana, mali savet od mene jer sam ipak malo stariji kolega - bahatost nikom nije dobrog donela, pa ni tebi... Zorica te i dalje voli i poštuje i zato se ne oglašava. Ne zato što te se plaši. I drugo, tebi ne stoji da budeš tako bahata. To više stoji mom drugu Mrki jer on je šmeker. Ti treba da budeš dama jer to ide uz tvoj glas. Šta ćeš da radiš sa ovim pismom, ostavljam na volju tebi, tvojoj savesti i časti - završio je svoje obraćanje Bekuti tada, kako su preneli mediji, muž Zorice Brunclik, kolegince nakon ovog okršaja ne žele čak ni da nastupe na istom slavlju.

