"TRIPOVALA JE DA ĆE DA SE UDA POSLE 10 DANA" Bojan progovorio o medicinskoj sestri zbog koje je UNIŠTIO brak s pevačicom!

Bojan Boki Simić, koji je prevario suprugu Ivanu Šašić, u razgovoru sa Zoricom Marković otkrio je s kojom ženom je prevario pevačicu.

- Ma to je Mira, radi u bolnici u Banjici. Ona je tripovala da će da se uda, posle deset dana. Ma meni nije to trebalo, to njih možda u dvorište doveo - rekao je Bojan.

- Je l me zezaš - upitala je Zorica.

- Pa naravno da ne - rekao je Boki.

Podsetimo, Ivana Šašić šokirala je javnost kada je na društvenim mrežama objavila da se razvodi od Bojana Simića (41), s kojim je bila u braku pet godina. Šašićka nije želela da se o njenom razvodu spekuliše, već je otkrila da ju je suprug prevario i to sa starijom od njega čak 14 godina.

Kako je Kurir tada pisao, reč je o medicinskoj sestri (55), koja je 14 godina starija od Bojana i ima dete, ali i unuče.

"Ja protiv te žene nemam ništa, mi smo se čule. Lagao je,muljao, petljao. Meni je govorio da nista nije kriv, a prijateljima priznao da me je ipak prevario. Prevara kao prevara, i nije bauk, mnogi je oproste. Ja izdaju ne praštam - objasnila je Ivana tada na svom Fejsbuk nalogu.

kurir.rs

Bonus video:

01:29 ZNALA SAM DA KRISTIJANOV BRAK NE FUNKCIONIŠE: Ivana Šašić srećna što je pobegla na vreme iz RIJALITIJA i iznela TAJNE!