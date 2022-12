"TO NIJE BIO PRAVI TOMA ZDRAVKOVIĆ!" Pevač žestoko napljuvao film "Toma", pa otkrio KO JE ZAPRAVO TREBAO DA GA GLUMI (VIDEO)

Pevači Ilma Karahmet i Nemanja Nikolić gostovali su u emisiji Puls Srbije gde su se dotakli kinematografijskog remek dela, filma "Toma".

Veliki hit isto kao i film "Toma" je pesma "Ponoć", koju su otpevali Aco Pejović i Suzana Dinić Branković. Glas Silvani Armenulić trebalo je da pozajmi Ilma Karahmet, međutim zbog bolesti to je morala da uradi Suzana.

Pevačica je u svom gostovanju prokomentarisala ovaj događaj i navela da joj je žao, ali da je tako bilo suđeno.

- Ja zaista pevam sve i pošto je moj otac inače narodnjak, znam da otpevam i neke narodne pesme. Između ostalog ja sam trebala da pevam u filmu Toma, da dajem glas odnosno pevam Silvanine delove. Međutim ja sam se jako razbolela i nisam mogla tu priliku da iskoristim. Žao mi je što sam se tada razbolela, ali bilo je suđeno. Inače je Suzana sve prelepo otpevala i zbog toga mi nije žao - rekla je pevačica.

Pošto je Nemanja Nikolić dobro poznat po tome što voli da peva Tomine pesme, voditelja Ivana Gajića interesovalo je njegovo mišljenje o filmu posvećenu čuvenom pevaču.

- Dosta naroda zna da ja volim da pevam Tomine pesme, zbog toga sam dobio dosta pitanja zašto nisam. Međutim, meni neko jako blizak je trebao da učestvuje odnosno da glumi i da peva jer je prošao kastinge. Najviše mi je bilo žao zbog njega jer je on to stvarno mogao da donese. Pored toga malo podseća na Tomu i ima glumačkog iskustva u pitanju je Stevan Anđelković - rekao je pevač.

- Mislim da je uspešan film. Ljudi misle da je pesma "Ponoć", Tomina pesme, međutim ona je nastala tokom stvaranja filma samo što je urađena u tom nekom starom maniru - rekao je pevač.

- Znam Tomin lik i delo izuzetno dobro. Upoznao sam neke ljude koji su se družili sa njim i živeli sa njim. Znam mu brojeve na ruletu, šta je voleo da pije, znam kako je razmišljao i skim je sedeo u društvu. Jedan dobar deo boravka u Americi sam proveo sa njegovim prijateljima gde sam ih molio da mi pričaju o njemu - rekao je pevač i dodao:

- Jedan Tomin dan je bio film za sebe i to nije sve moglo da stane u ovaj film. Jedan broj njegovih starijih kolega su isto kao ja očekivali da predstave Tomu kao Tomu. Film je gledljiv i on je napravljen, ali on se zove Toma. Toma Zdravković je bio nešto sasvim drugačije.

- Kada sam slavio punoletstvo glavni poklon na mom rođendanu bila je knjiga "Autobigrafija Tome Zdravkovića". Onda ja nisam mogao da zaspim dok nisam pročitao tu knjigu u dahu. Film kao film je dobar, mislim da je malo više mogla da se pokaže ta njegova emotivna strana u filmu - rekao je pevač.

